Desarrollan vacunas prometedoras para interceptar el cáncer de colon

La doctora Stacy Norton, afectada por el síndrome de Lynch, persigue soluciones después de haber perdido a su madre por cáncer de colon. Su experiencia la ha llevado a participar en ensayos clínicos de una vacuna que podría cambiar el enfoque hacia esta enfermedad.

De solo 7 años, Norton perdió a su madre, siendo una de varias familias afectadas por tumores agresivos a edades inusualmente tempranas, recogió su historia Associated Press (AP).

El síndrome de Lynch es una mutación hereditaria que aumenta significativamente el riesgo de cáncer colorrectal y otros tipos de cáncer. Se estima que uno de cada 279 individuos en EE.UU. lo porta, a menudo sin saberlo. Los portadores del síndrome enfrentan un riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer a una edad temprana y deben someterse a colonoscopias anuales para la detección y prevención de crecimientos precoces.

Vacunas en desarrollo

Científicos están trabajando en vacunas que enseñan al sistema inmune a detectar y combatir crecimientos precoces del cáncer asociados con el síndrome de Lynch. Al menos tres vacunas están en desarrollo, con dos en ensayos clínicos en EE.UU., y otra en Gran Bretaña.

La vacuna que Norton ayudó a probar parece lo suficientemente prometedora como para que su investigador principal, el Dr. Eduardo Vilar-Sánchez del Centro Oncológico MD Anderson, espere que un estudio más amplio comience a principios del próximo año.

El cáncer colorrectal es la consecuencia más común, así como el de endometrio o útero. Stacy sabía que algunos familiares de su madre también habían padecido cáncer de colon, pero no fue hasta los cuarenta y tantos años que una prueba genética confirmó que tenía el síndrome de Lynch, relató AP.

En este contexto, los resultados iniciales de un ensayo clínico han mostrado una reducción en los crecimientos precoces en los participantes, incluida la doctora Norton, quien ha experimentado colonoscopias sin pólipos después de la vacunación.

Futuro del diagnóstico y la prevención

La incidencia del cáncer colorrectal en adultos jóvenes está en aumento, lo que plantea interrogantes sobre la relación con el síndrome de Lynch y la importancia de la detección temprana.

Las pautas actuales sugieren comenzar las pruebas de detección del cáncer colorrectal a partir de los 45 años, aunque se aconseja buscar atención médica para síntomas persistentes a cualquier edad.

Señales del síndrome de Lynch

El síndrome de Lynch, por sí mismo, no produce síntomas iniciales propios; lo que alarma a los portadores son los primeros signos de los cánceres asociados (sobre todo colorrectal, endometrial y de otras vías), que suelen aparecer a edades más tempranas que en la población general.

Qué debe alertar a un portador

Los síntomas que deben motivar una consulta urgente y temprana en una persona con síndrome de Lynch son:

Síntomas digestivos (cáncer colorrectal, estómago, intestino delgado)

Sangre en las heces (roja o muy oscura/negra).

(roja o muy oscura/negra). Cambio persistente en el hábito intestinal : diarrea, estreñimiento o alternancia que dura más de 1–2 semanas.

: diarrea, estreñimiento o alternancia que dura más de 1–2 semanas. Dolor o molestias abdominales que no ceden en 1–2 semanas.

que no ceden en 1–2 semanas. Pérdida de peso sin explicación .

. Anemia inexplicable (cansancio, palidez, falta de aire).

(cansancio, palidez, falta de aire). Indigestión, náuseas o sensación de plenitud temprana (más sugestivo de estómago/intestino delgado).13

Síntomas ginecológicos (cáncer de endometrio/ovario)

Sangrado vaginal anormal : entre periodos, periodos muy abundantes/prolongados o cualquier sangrado tras la menopausia .

: entre periodos, periodos muy abundantes/prolongados o . Dolor pélvico o abdominal persistente.

Sensación de hinchazón/distensión abdominal, saciedad precoz, aumento de la frecuencia o urgencia urinaria (pueden orientar a tumor ginecológico/ovárico).

Síntomas urinarios (cáncer de vías urinarias)

Sangre en la orina (hematuria), incluso si es un episodio único y sin dolor.

Síntomas neurológicos (cáncer de cerebro, menos frecuente)

Dolores de cabeza persistentes o nuevos.

Cambios en la visión, pérdida auditiva, mareos, problemas de equilibrio.

Debilidad en brazos o piernas u otros déficits neurológicos nuevos.

Piel y otros

Aparición de lesiones cutáneas nuevas o cambiantes que no se explican.

que no se explican. Síntomas generales como anemia, fatiga persistente o pérdida de peso sin causa clara.

Por qué es clave actuar rápido

En portadores, los cánceres relacionados con Lynch tienden a aparecer más jóvenes (por ejemplo, el cáncer colorrectal puede tener una mediana de edad alrededor de los 44 años en algunas mutaciones) y pueden desarrollarse de forma más agresiva. Como el síndrome en sí no da señales hasta que hay un tumor, la detección temprana depende de reconocer estos síntomas y de cumplir los programas de vigilancia (colonoscopías, evaluaciones ginecológicas, etc.).

También te puede interesar:

· Un nuevo tipo de vacuna contra la gripe está en camino

· ¿Tienes más de 45 años y no te has chequeado la próstata?, es el momento ideal para hacerlo

· Células madre: qué son y por qué despiertan tanto interés científico