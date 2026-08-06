Un nuevo tipo de vacuna contra la gripe está en camino

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha dado su visto bueno a mFlusiva, una nueva vacuna contra la gripe desarrollada por Moderna. Esta vacuna, diseñada para adultos mayores de 50 años, utiliza tecnología de ARNm, similar a la utilizada en las vacunas contra el COVID-19.

Moderna anunció que la mFlusiva comenzará a estar disponible en farmacias seleccionadas antes de la temporada de vacunación de otoño, a pesar de que ya existen varias opciones de vacunas antigripales en el mercado estadounidense.

Las vacunas con base en tecnología ARNm fueron reconocidas hace menos de tres años con el Premio Nobel, por su desempeño contra la COVID-19, recuerda Associated Press (AP).

“La gripe sigue siendo un importante desafío para la salud pública, y mFLUSIVA ofrece una nueva e importante opción para las personas mayores en Estados Unidos. Esta aprobación también refleja el potencial continuo de nuestra plataforma de ARNm para ayudar a abordar importantes desafíos de salud pública mediante la innovación científica constante”, declaró Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, en un comunicado.

Eficacia y estudios clínicos

Los datos presentados por Moderna revelan que la mFlusiva mostró un 27% menos de casos de gripe en adultos de 50 a 64 años en comparación con vacunas tradicionales. Para la población de 65 años o más, la aprobación acelerada se basó en la creación de una fuerte respuesta inmunitaria.

Aunque no se encontraron problemas de seguridad significativos, la mFlusiva puede causar reacciones temporales como dolor en el lugar de inyección, fiebre y cansancio, reportadas con mayor frecuencia que las vacunas actuales.

Recordemos que la aprobación de la mFlusiva estuvo acompañada de controversias, incluyendo un bloqueo inicial por parte de un funcionario de la FDA. Sin embargo, tras la impugnación por parte de Moderna y la recomendación unánime de un panel de asesores, la FDA reconsideró su posición.

Diferencias con otras antigripales

La mFlusiva es la primera vacuna antigripal basada en ARN mensajero (ARNm) aprobada por la FDA, mientras que las vacunas antigripales tradicionales usan tecnologías más antiguas (cultivo en huevos o células). Las diferencias clave radican en su tecnología, velocidad de producción, eficacia y perfil de efectos secundarios.

Tecnología. mFlusiva: ARN mensajero encapsulado en nanopartículas lipídicas. || Tradicionales: Virus inactivado o proteínas virales cultivadas en huevos de gallina o células.

Contenido. mFlusiva: No contiene virus ni proteínas virales; solo instrucciones genéticas temporales. || Tradicionales: Contiene antígenos virales (hemaglutinina) producidos en huevos o cultivos celulares.

Mecanismo. mFlusiva: Las células del organismo producen temporalmente la proteína hemaglutinina del virus para generar respuesta inmune. || Tradicionales: El sistema inmune reconoce directamente las proteínas virales inyectadas.

Modificación genética. mFlusiva: No entra al núcleo celular ni modifica el ADN; el ARNm se degrada naturalmente en horas. || Tradicionales: No hay material genético.

Producción y adaptación de cepas. mFlusiva: Moderna necesita solo 2–3 meses desde la selección de la cepa hasta el lanzamiento, lo que permite una mejor adaptación a las variantes circulantes y evita mutaciones adaptativas. || Tradicionales: Requieren 6–8 meses de producción y son susceptibles a mutaciones adaptativas en huevos, lo que puede reducir la eficacia si la cepa seleccionada no coincide bien con la circulante.

Eficacia. En ensayos clínicos con más de 40.000 participantes, mFlusiva mostró aproximadamente 27% más eficacia que la vacuna antigripal estándar en adultos de 50 años o más. || Las vacunas tradicionales tienen eficacia variable año a año según la coincidencia de cepas, pero cuentan con décadas de evidencia de seguridad y reducción de enfermedad grave.

Seguridad. mFlusiva: Mayor reactogenicidad transitoria (dolor en el sitio de inyección, fatiga, cefalea, mialgias, escalofríos), generalmente leve o moderada y de ~2 días de duración. || Tradicionales: Menor frecuencia de efectos locales y sistémicos; perfil de seguridad muy establecido tras décadas de uso.

Población objetivo. mFlusiva: Aprobada para adultos ≥50 años (dos grupos: 50–65 y ≥65 años), pendiente de ensayo adicional en el grupo de mayor edad. || Tradicionales: Disponibles para todas las edades (desde 6 meses), con formulaciones específicas (dosis alta, adyuvada) para adultos ≥65 años.

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