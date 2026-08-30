Publican supuestas fotos de Nicolás Maduro tras acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.

Supuestas fotografías de Nicolás Maduro fueron difundidas este domingo en las cuentas que el depuesto mandatario venezolano mantiene en redes sociales, en momentos de acercamiento entre los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos tras la captura del exlíder chavista.

Las imágenes, acompañadas de un mensaje atribuido a Maduro, muestran al exmandatario con un pantalón y una sudadera gris, mientras realiza con las manos el conocido gesto de la paz. De acuerdo con los datos de la cámara, las fotografías fueron tomadas el pasado 25 de junio.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, señala el mensaje publicado en Telegram y replicado posteriormente en otras plataformas. La autenticidad de las fotografías y del texto no pudo ser verificada de manera independiente.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Las imágenes aparecen en medio del nuevo acuerdo petrolero

En el mensaje atribuido a Maduro, el exgobernante asegura que permanece “firme” y expresa agradecimiento a quienes continúan apoyándolo. “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, señala la publicación, que también incluye una referencia a su esposa, Cilia Flores.

Las fotografías comenzaron a circular apenas dos días después de que la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara un acuerdo petrolero con Estados Unidos con una vigencia de 25 años. Rodríguez afirmó que el convenio contempla una producción superior a 1.5 millones de barriles diarios y permitirá a Estados Unidos operar yacimientos petroleros venezolanos. También agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por las gestiones para concretar el acuerdo.

El anuncio ocurre después de que Washington y Caracas retomaran relaciones diplomáticas, interrumpidas durante siete años, luego de la operación militar en la que Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero. Maduro enfrenta en Nueva York un proceso judicial por acusaciones relacionadas con narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras Flores enfrenta cargos vinculados con drogas y posesión de armas.

La difusión de las fotografías también generó reacciones dentro de Venezuela. Un grupo de simpatizantes chavistas se manifestó el sábado en Caracas para rechazar la presencia estadounidense y exigir la liberación de Maduro y Flores.

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