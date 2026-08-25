Venezuela supera los 6,500 muertos a dos meses de los terremotos

El número de muertos por los devastadores terremotos de hace dos meses en Venezuela llegó a 6,509, según un balance oficial publicado, que suma 71 fallecimientos más con respecto a los reportados la semana pasada.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó que 226,696 personas han sido atendidas en los hospitales, 140,338 más en relación con el balance del pasado 17 de agosto.

Entretanto, el número de inmuebles residenciales inspeccionados subió a 60,785, de los cuales 11,001 tienen daños de “alto riesgo”.

Se ignora cifra global de desaparecidos

Por otra parte, dos meses después de los sismos, han sido recogidas 600,790 toneladas de escombros, según el diputado y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El pasado 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron distintas zonas de Venezuela y devastaron principalmente, el estado costero de La Guaira (norte), aledaño a Caracas.

Las autoridades siguen sin ofrecer cifras de personas desaparecidas, mientras continúa la búsqueda de cuerpos en La Guaira.

El pasado 4 de agosto, el gobernador de esa región, el chavista Alejandro Terán, dijo a Caracol Radio que familiares de los afectados en el estado han reportado unas 1,579 personas desaparecidas.

Por otra parte, la ayuda internacional ha disminuido, según dijeron este lunes varios representantes de ONG, como Aurora Pretel, responsable de la Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana de España, quien señaló que las mayores necesidades que han encontrado son las relacionadas con el agua, la higiene y los insumos médicos.