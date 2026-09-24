Presidente del Comité Nacional Republicano anticipa que su partido conservará ambas Cámaras del Congreso

Joe Gruters, presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), desafía a los resultados de la mayoría encuestas y advierte que, después de las elecciones intermedias, su partido continuará ejerciendo el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

Los resultados de encuestas llevadas a cabo por compañías como Decision Desk HQ, coinciden en ver a los demócratas como favoritos para ganar durante el proceso electoral a celebrarse el 3 de noviembre.

En caso de que dicha proyección anticipada se concrete, el principal afectado sería el presidente Donald Trump, pues además de ver como la mayoría de sus órdenes terminan siendo bloqueadas por sus adversarios políticos, muy probablemente tratarían de montarle un juicio acusándolo de ejercer de manera indebida su poder político para obtener un beneficio particular relegando a segundo plano las necesidades de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses.

Frente a dicho hipotético escenario, durante una entrevista concedida al canal de televisión NewsNation, el máximo dirigente del RNC planteó un panorama completamente opuesto, pues afirmó sentirse convencido de que el Partido Republicano refrendará su triunfo conseguido en noviembre de 2024.

“Yo diría: ‘Apuesten por nosotros’. Si observan lo que hemos hecho en los últimos dos años, tenemos mejores candidatos en todo el país, tanto en las elecciones al Senado como a la Cámara de Representantes, y tenemos muchos más recursos para invertir”, expresó.

President Trump has turned this country around – No Tax on Tips, Overtime, and Social Security – but extremist Democrats want to take us back – that’s why voters will reject them in November. pic.twitter.com/wsHfOuhwYw — Chairman Joe Gruters (@ChairmanGruters) September 24, 2026

Como si se tratara de un amuleto para la suerte, el habilidoso contador de 49 años mencionó que la energía y las ideas del presidente Donald Trump inclinarán la balanza en favor de los conservadores.

“Tenemos nuestra arma secreta y presidente, Donald J. Trump, y digo esto porque vamos a recorrer el país a lo grande. Vamos a dar muchos mítines… y vamos a cumplir nuestras promesas al pueblo estadounidense”, subrayó.

Y para agregarle mayor peso a sus señalamientos, Joe Gruters hasta se atrevió a señalar que el Partido Republicano obtendrá 220 escaños en la Cámara de Representantes y 53 en el Senado.

Algunos analistas coinciden en señalar que la guerra declarada por Estados Unidos a Irán y los efectos negativos generados en la economía de millones de ciudadanos, podrían significar una dolorosa derrota para los conservadores y la resurrección para sus oponentes.

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