A 53 días de las elecciones, republicanos batallan para movilizar a votantes

A poco más de seis semanas de las elecciones de medio mandato, una preocupación empieza a aparecer dentro de las filas republicanas: el nivel de entusiasmo de sus propios votantes.

Kristen Holmes, corresponsal principal de CNN en la Casa Blanca, reportó durante una intervención en Erin Burnett OutFront que los voluntarios republicanos que están recorriendo distritos para pedir el voto encuentran una respuesta poco alentadora entre algunos electores.

“Cuando van a esas puertas, me dicen que no hay ningún entusiasmo”, señaló Holmes, según la transcripción difundida de su reporte. La periodista agregó que resulta complicado “entusiasmar a la gente, a los republicanos para que salgan a votar” y que esto podría convertirse en uno de los principales obstáculos para el partido rumbo a noviembre.

El reporte coincide con otras intervenciones recientes de Holmes, como la que dio a inicios de este mes, donde explicó que el Partido Republicano enfrenta una situación complicada: Donald Trump puede movilizar a una parte importante de su base, pero sus niveles de aprobación y la percepción sobre temas como el costo de vida y la guerra con Irán generan preocupaciones entre algunos republicanos.

Algunos candidatos toman distancia

Uno de los ejemplos más recientes es el de María Elvira Salazar, representante republicana de Florida, quien publicó el jueves un anuncio de campaña en el que cuestionó directamente las políticas migratorias de Trump.

“Señor presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración han ido demasiado lejos”, afirmó Salazar en el anuncio, según CBS News. También sostuvo que los hispanos que ayudaron a Trump a llegar nuevamente a la Casa Blanca en 2024 “se sienten traicionados”.

The Washington Post reportó que Salazar representa un distrito de Florida con una población 74% hispana y que busca reelegirse en noviembre. El New York Times también destacó que Trump obtuvo 57% de los votos en ese distrito en 2024, mientras que Salazar ganó su reelección por 20 puntos.

Holmes señaló que algunos republicanos en contiendas competitivas están intentando marcar distancia con el presidente. En el caso de Salazar, la periodista dijo que para algunos candidatos esa puede ser la estrategia que consideran más conveniente en sus respectivos distritos.

Un incidente que complicó la campaña

A este panorama se sumó un episodio ocurrido en Maine. Bangor Daily News informó que un hombre que hacía campaña puerta a puerta para respaldar a la senadora republicana Susan Collins fue captado por una cámara de seguridad tomando un paquete de un domicilio.

El grupo Stronger Maine, vinculado a la campaña de Collins, informó que el trabajador fue despedido después de conocer el incidente. La campaña de Collins, por su parte, aclaró que el hombre “no es ni ha sido empleado o voluntario” de su operación electoral. La oficina del sheriff del condado de Sagadahoc identificó al sospechoso y anticipó cargos.

El episodio es independiente del reporte de CNN sobre el entusiasmo electoral, pero ocurrió en medio de la misma campaña de elecciones de mitad de mandato y recibió atención nacional.

Con las elecciones previstas para el 3 de noviembre, los republicanos enfrentan ahora una campaña en la que la movilización de sus votantes, la relación de los candidatos con Trump y el mensaje sobre asuntos como inmigración y economía están ocupando un lugar central. CNN ha documentado que la propia dirigencia republicana busca aumentar la participación de votantes que suelen acudir menos a las urnas cuando Trump no aparece directamente en la boleta.

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