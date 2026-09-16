Kash Patel no descarta agentes del FBI en las elecciones de noviembre

El director del FBI, Kash Patel, se negó a garantizar que agentes de la agencia permanecerán fuera de los centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato de noviembre, durante una tensa audiencia ante el Comité Judicial del Senado.

El intercambio ocurrió cuando los senadores demócratas Richard Blumenthal y Peter Welch cuestionaron a Patel sobre el papel que tendrá el organismo durante la jornada electoral.

Patel evita comprometerse ante el Senado

Blumenthal pidió directamente al director del FBI que se comprometiera a no enviar agentes a los centros de votación. Patel respondió que la agencia actuará conforme a la ley.

“El día de las elecciones, el FBI acatará la ley. Si hay un motivo para ir allí porque se ha producido una violación de la ley, iremos; de lo contrario, no lo haremos”, dijo Patel.

Más tarde, Welch insistió en el tema y preguntó por la presencia de agentes en los lugares donde los ciudadanos acudirán a votar. Patel explicó que existen coordinadores de delitos electorales en las 56 oficinas de campo del FBI.

“La integridad electoral es de suma importancia. El FBI no escatimará esfuerzos en ese sentido”, afirmó.

Cuando Welch le pidió garantizar que no interferiría con la voluntad de los votantes, Patel respondió: “Me he comprometido inequívocamente a no participar en su farsa de mentiras”.

La respuesta dejó sin resolver si agentes podrían acudir físicamente a un centro de votación ante una denuncia o una posible infracción electoral.

¿Qué papel puede tener el FBI?

La presencia del FBI durante las elecciones no es nueva. El Departamento de Justicia ha explicado en procesos electorales anteriores que los coordinadores de delitos electorales permanecen disponibles en las oficinas de campo para recibir denuncias y coordinar investigaciones.

Sin embargo, existe una diferencia entre investigar posibles delitos electorales y permanecer dentro de los centros de votación. La legislación federal, específicamente el 18 U.S.C. § 592, establece restricciones a la presencia de tropas o personas armadas en lugares donde se realizan elecciones.

Por ello, las declaraciones de Patel no equivalen por sí mismas a una confirmación de que el FBI desplegará agentes armados en las urnas. Lo que quedó claro en la audiencia es que el director no quiso ofrecer una garantía absoluta de que ningún agente acudirá a un centro de votación durante las elecciones de noviembre.

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