“Peleas a cuchilladas”: así ve el Partido Republicano las próximas elecciones

Las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos no tendrán, al menos desde la perspectiva del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes, una gran ola azul o roja. Lo que viene será algo mucho más cerrado y, en palabras de Richard Hudson, parecido a “peleas a cuchilladas en callejones oscuros”.

El presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) utilizó esta llamativa expresión durante una entrevista con The Post para describir cómo anticipa la lucha por el control de la Cámara en las elecciones de 2026.

“Yo lo llamo 30 peleas a cuchilladas en 30 callejones oscuros”, dijo Hudson. “Son solo unas pocas contiendas, pero cada una de ellas se decidirá por unos pocos miles de votos. Va a estar muy reñido”.

La frase resume, según el republicano de Carolina del Norte, un escenario electoral en el que habrá pocos distritos verdaderamente competitivos, pero donde cada voto podría resultar determinante para definir qué partido tendrá la mayoría.

¿Por qué habla Hudson de 30 “peleas”?

Hudson atribuye este panorama, en parte, a la transformación de los distritos electorales y a la falta de escaños considerados indecisos. Su previsión es que esta situación se mantenga durante buena parte de la década, hasta que el próximo censo modifique la distribución de los escaños de la Cámara y los estados vuelvan a redibujar sus distritos.

El contraste con otras elecciones es notable. En 2018, los demócratas obtuvieron una ganancia neta de 41 escaños, mientras que los republicanos sumaron 64 en 2010.

La elección de 2022 fue mucho más ajustada: el Partido Republicano ganó 10 escaños y terminó con una mayoría de apenas cinco.

Aunque varios analistas consideran que los republicanos parten en desventaja para conservar la Cámara, Hudson rechaza esa lectura.

“No están teniendo en cuenta la realidad sobre el terreno. No están consultando las encuestas reales en los distritos que están en juego”, aseguró.

De acuerdo con el Cook Political Report, la proyección actual contempla 209 escaños republicanos y 205 demócratas, mientras que otros 21 distritos permanecen sin una inclinación clara.

Republicanos confían en su ventaja económica

La estrategia republicana también contempla utilizar sus recursos financieros en los distritos que considera decisivos. Hudson presumió de contar con una importante ventaja económica frente a los demócratas.

El jefe del NRCC explicó que la organización incrementaría su gasto publicitario después del Día del Trabajo, bajo la premisa de que los votantes comienzan a prestar mayor atención a las elecciones conforme se acerca la jornada electoral.

“Teníamos personal de campo en estos distritos contactando a los votantes, tocando puertas, haciendo llamadas telefónicas, y llevamos mucho tiempo haciéndolo”, señaló. “Septiembre es el momento adecuado”.

Mientras Hudson proyecta una contienda prácticamente cuerpo a cuerpo, el mercado de predicciones Kalshi mantiene una lectura distinta y calcula en 84% la probabilidad de que los demócratas recuperen el control de la Cámara.

El republicano también pronosticó que Michael Whatley derrotará al demócrata Roy Cooper en Carolina del Norte, aunque las encuestas y el Cook Political Report colocan actualmente esa carrera con una ligera ventaja demócrata.

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