Talarico acusa a Paxton de usar IA para ponerle palabras en la boca en carrera al Senado

La carrera por el Senado de Texas entró de lleno en el terreno de la inteligencia artificial después de que el demócrata James Talarico acusara a su rival republicano, Ken Paxton, de utilizar una versión creada con IA para atribuirle declaraciones que, según él, nunca hizo.

En una entrevista con CBS News, Talarico calificó el anuncio como un intento de engañar a los votantes y sostuvo que la campaña de Paxton está poniendo palabras en su boca.

“Cuando observas este anuncio, están utilizando IA para engañar a la gente de este estado”, afirmó Talarico al periodista Ed O’Keefe. El candidato añadió que esa estrategia, a su juicio, es consistente con lo que considera el historial de Paxton.

El enfrentamiento ocurre en una contienda que ha ganado relevancia nacional y que podría convertirse en una de las elecciones al Senado más costosas del ciclo.

El anuncio muestra a un Talarico creado con IA

La pieza difundida por Paxton presenta una versión generada mediante inteligencia artificial de Talarico leyendo una especie de Biblia denominada “King James Talarico”.

El material retoma declaraciones que el candidato demócrata ha realizado anteriormente sobre Dios, género y cristianismo, pero las combina dentro de una representación ficticia de Talarico.

Cuando el medio citado le preguntó directamente si todo lo que aparecía en el anuncio correspondía a cosas que él había dicho, el demócrata respondió: “No todas esas declaraciones”.

I think it’s fair to say of all the political ads that have used AI, we haven’t seen one go to this extent.



Some of the things the fake Talarico says in this ad are based on real quotes, but some are misquotes, as he draws a “King James Talarico” Bible pic.twitter.com/ceV4vI98gt — Joe Khalil (@JoeKhalilTV) September 8, 2026

Ese matiz es importante porque el debate no se limita al uso de IA en una campaña, sino a cómo se emplea para representar a un candidato y construir un mensaje político alrededor de sus supuestas palabras.

Talarico aseguró además que no piensa recurrir a esta tecnología para sus propios anuncios.

“Cada anuncio que publicamos está hecho por seres humanos, y estamos muy orgullosos de ello”, dijo.

El uso de IA en campañas electorales ya se ha convertido en uno de los temas que más preocupación genera de cara a las elecciones de mitad de mandato. Un análisis reciente de Axios señaló que los anuncios generados con esta tecnología están haciendo cada vez más difícil para los votantes distinguir entre imágenes, videos y declaraciones auténticas y aquellas creadas artificialmente.

Una contienda que puede definir el Senado

El choque entre Talarico y Paxton llega mientras ambos buscan quedarse con el escaño que dejará el republicano John Cornyn.

Paxton obtuvo la nominación republicana después de derrotar a Cornyn en la segunda vuelta de las primarias. Del lado demócrata, Talarico consiguió la candidatura tras una contienda en la que también participó la representante Jasmine Crockett.

La elección ha llamado especialmente la atención porque Texas no elige a un demócrata para el Senado desde 1988, pero algunos pronósticos han comenzado a considerar la contienda mucho más competitiva.

El Cook Political Report, una publicación no partidista, pasó de considerar la elección como probablemente republicana a inclinarse por los republicanos y posteriormente la colocó como una contienda indecisa.

Además, el dinero que se está destinando a la carrera refleja su importancia. MAGA Inc., el super PAC vinculado con Donald Trump, anunció un gasto de $10 millones en publicidad relacionada con la contienda, incluyendo anuncios contra Talarico y mensajes favorables a Paxton.

Para Talarico, sin embargo, la discusión no debería reducirse a los anuncios. Durante la entrevista insistió en que los texanos deben juzgarlo por su trabajo legislativo.

“Les pido a los texanos que me juzguen en función de mi trayectoria legislativa”, sostuvo.

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