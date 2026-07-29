Talarico toma ventaja sobre Paxton en encuesta que sacude la carrera por el Senado en Texas

El demócrata James Talarico aparece por primera vez con una ventaja más amplia sobre el republicano Ken Paxton en la contienda por un escaño en el Senado, de acuerdo con una nueva encuesta que coloca la elección como una de las más competitivas del país rumbo a los comicios de 2026.

Según una encuesta de Texas Public Opinion Research (TPOR), Talarico obtiene el 45% de la intención de voto frente al 40% de Paxton, con un 14% de electores aún indecisos. El estudio fue realizado entre 1,048 votantes probables del 15 al 17 de julio, con un margen de error de ±3.4 puntos porcentuales.

Una ventaja impulsada por independientes

Más allá del resultado general, el sondeo revela que Talarico amplía su respaldo entre sectores que suelen definir las elecciones estatales. El legislador demócrata aventaja a Paxton entre los votantes independientes por 43% contra 23%, mientras que entre los moderados la diferencia alcanza 54% frente a 20%. Además, registra un desempeño favorable entre electores sin título universitario, un grupo que históricamente ha favorecido al Partido Republicano.

Otro dato que llama la atención es la imagen pública de ambos candidatos. La encuesta muestra que Talarico mantiene un balance positivo de opinión, mientras que Paxton registra una percepción negativa, un factor que podría influir conforme avance la campaña.

Republicanos cuestionan el sondeo

La campaña de Ken Paxton, respaldada por el presidente Donald Trump, minimizó los resultados. Su portavoz, Nick Maddux, rechazó la credibilidad del estudio al señalar que TPOR es dirigido por Luke Warford, estratega demócrata y fundador de un comité político vinculado con infraestructura electoral para ese partido.

Pese a ello, el resultado coincide con otros promedios recientes que muestran una contienda mucho más cerrada de lo habitual en Texas, un estado donde los demócratas no ganan una elección estatal desde hace más de tres décadas. Analistas consideran que temas como la asequibilidad, el costo de vida y la percepción sobre los candidatos podrían ser determinantes en los próximos meses.

Aunque los mercados de predicción todavía favorecen a Paxton, el nuevo sondeo coloca a James Talarico en una posición inédita dentro de la carrera y confirma que la elección por el Senado será una de las más observadas.

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