Ted Cruz advierte que James Talarico podría propiciarle una derrota al Partido Republicano en Texas

Ted Cruz, senador por Texas, advierte que el demócrata James Talarico podría producirle una derrota al Partido Republicano y arrebatarle un escaño en el “Estado de la Estrella Solitaria” durante las elecciones de noviembre.

El político de 37 años aspira a convertirse en el primer demócrata del estado elegido para la cámara alta en casi cuatro décadas y desde que se impuso en las primarias a su correligionaria de partido Jasmine Crockett, presuntamente favorita en las encuestas, ha venido sumando más simpatizantes.

De hecho, lleva recaudados más de $70 millones de dólares desde que inició su campaña en septiembre del año pasado, la mayor cantidad conseguido por cualquier candidato republicano al Senado que no fuera titular durante este ciclo electoral

Al respecto, los líderes de su campaña afirman que más de 780,000 personas han donado dinero para respaldar su postulación.

Durante una intervención como invitado en el programa de radio de Sean Hannity, el republicano Ted Cruz reconoció que el crecimiento de la campaña de James Talarico debe ser una llamada de atención para los conservadores.

“Lamentablemente, creo que tiene una posibilidad real. Creo que esta es una contienda real. Creo que va a estar muy reñida. Las encuestas actuales muestran que la diferencia es de uno o dos puntos”, indicó.

James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, ya impuso un récord de recaudación de donativos para su campaña en busca de convertirse en senador. (Crédito: Joel Angel Juárez / AP)

Bajo la óptica del político nacido en Calgary, Canadá, los tejanos indecisos sobre a quién apoyar en la boleta se encuentran eclipsados por una irreal imagen que les ha vendido el demócrata con aspiraciones de convertirse en pastor.

“Este tipo también es encantador. Es afable, tiene voz de predicador, y me preocupan los votantes que tal vez no estén prestando mucha atención a los temas importantes, que simplemente encienden la televisión y dicen: ‘Oh, parece un buen joven’”, puntualizó.

Lejos de engancharse con las provocaciones de sus rivales políticos, en los actos de promoción de su campaña, James Talarico insiste en que los ciudadanos están ávidos de un candidato en verdad interesado en escuchar sus necesidades para comprometerse a encontrarles una solución.

“Estamos uniendo a los tejanos en un solo equipo para cambiar este sistema político corrupto y disfuncional, y reducir los costos para las familias trabajadoras”, enfatizó.

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