James Talarico recauda más de $70 millones de dólares para tratar de convertirse en senador por Texas

James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, lleva recaudados más de $70 millones de dólares desde que inició su campaña en septiembre del año pasado.

El político de 37 años, cuyo objetivo consiste en convertirse en el primer demócrata del estado elegido para la cámara alta en casi cuatro décadas, elevó su cuota de simpatizantes y gracias ello, durante el segundo trimestre de este año, su campaña superó $30 millones de dólares en donativos.

El prestigio de haberse impuesto a principios de marzo a su correligionaria de partido Jasmine Crockett, presuntamente favorita en las encuestas, permitió que el exprofesor y seminarista presbiteriano reuniera la mayor cantidad de dinero donado con respecto a cualquier candidato al Senado en el segundo trimestre de un año electoral.

De acuerdo con el personal de su campaña más de 780,000 personas han donado dinero en favor del candidato demócrata.

“Están cansados de estar divididos en equipos: rojos contra azules, izquierda contra derecha, zonas rurales contra zonas urbanas.

Estamos uniendo a los tejanos en un solo equipo para cambiar este sistema político corrupto y disfuncional, y reducir los costos para las familias trabajadoras”, expresó recientemente el hombre que ocho años atrás se convirtió en miembro de la Cámara de Representantes de Texas.

James Talarico podría dar la sorpresa en la boleta conquistando un escaño en un auténtico bastión del Partido Republicano. (Brenda Bazán / AP) Crédito: Brenda Bazán | AP

Para dimensionar el empuje del trabajo realizado por Talarico entre los potenciales votantes, basta decir que sus contribuciones, durante el segundo trimestre, representan más del triple de las conseguidas en el mismo periodo por su adversario republicano, Ken Paxton.

De hecho, la victoria del fiscal general del estado frente a John Cornyn —senador titular— en la segunda vuelta de las primarias republicanas celebradas el mes pasado le generó $9 millones de dólares en el segundo trimestre.

De acuerdo con el Comité Senatorial Nacional Republicano (NRSC), esa fue la mayor cantidad recaudada por cualquier candidato republicano al Senado que no fuera titular durante este ciclo electoral.

Cabe señalar que los resultados de algunas encuestas anticipan que, al margen del dinero recaudado en sus campañas, la disputa por el escaño en juego se torna muy pareja, pero con cerca de 6% de ciudadanos indecisos sobre a quién entregarle su voto.

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