James Talarico, candidato al Senado por Texas, logra recaudar $27 millones de dólares en tres meses

La propuesta conciliadora de James Talarico, candidato al Senado por Texas y quien aspira a convertirse en pastor presbiteriano, parece haber tenido eco entre los ciudadanos demócratas al recaudar $27 millones de dólares en tres meses.

El seminarista de 36 años quien el 3 marzo sorpresivamente superó a Jasmine Crockett en las primarias de su partido dio a conocer que, desde ese día a la fecha, consiguió $10 millones de dólares en donativos para su campaña.

El objetivo inmediato de los demócratas en el Senado es lograr que los votantes de Texas, un estado tradicionalmente republicano, además de recursos le brinden su respaldo en las urnas a Talarico, pues requieren de cuatro escaños para sacudirse el dominio de los conservadores y así convertirse en un contrapeso para las políticas promovidas por el presidente Donald Trump.

Por ello, el representante demócrata por el Distrito 50 se enfrentará a quien resulte ganador de la segunda vuelta de las primarias republicanas a celebrarse el 26 de mayo, donde participan el actual senador John Cornyn y Ken Paxton, fiscal general del estado.

James Talarico pretende cortar la cadena de tres décadas de derrotas para los candidatos demócratas en Texas. (Crédito: Brenda Bazán / AP)

La suma de dinero conseguida por James Talarico ya es comparada con el logro de otro demócrata, Beto O’Rourke.

En 2018, representando al 16.º distrito congresional del estado de Texas, el hijo del juez del condado Pat O’Rourke logró conectarse con un amplio sector de demócratas y a partir de ello reunió $80 millones de dólares.

Sin embargo, al competir frente al republicano Ted Cruz, terminó siendo superado por menos de tres puntos.

El punto es que mientras Beto O’Rourke recaudó $6.8 millones de dólares durante el primer trimestre del año en que contendió por un escaño al Senado, James Talarico ya lo supera por $3.2 millones de dólares, lo cual resulta por demás meritorio.

Lo controversial del asunto que, en tres décadas, ningún demócrata ha conseguido proclamarse vencedor de una elección en el estado de la “Estrella Solitaria”.

“Estamos construyendo una campaña de la gente trabajadora, uniendo a las personas más allá de las líneas partidistas y de las divisiones raciales y religiosas”, suele mencionar el seminarista en los eventos donde promociona hacia su campaña.

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