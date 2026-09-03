Elon Musk pone $800,000 en juego con su primer gasto para las elecciones de medio mandato

Elon Musk ya comenzó a mover dinero rumbo a las elecciones de medio mandato de 2026. Su comité de acción política, America PAC, reportó gastos por $800,475 durante agosto, en lo que representa su primera gran ofensiva financiera del ciclo electoral.

De acuerdo con los registros electorales citados por CBS News, el mayor desembolso se concentró en la contienda por el Senado de Texas, donde el republicano Ken Paxton se enfrenta al demócrata James Talarico. America PAC destinó alrededor de $247,595 a esa carrera.

Maine aparece como el segundo gran destino, con $170,224.29, seguido por Ohio, con $105,675; Nuevo Hampshire, con $91,458.50; Iowa, con $54,600; Michigan, con $25,605, y Alaska, con $17,235.

La distribución deja claro dónde está poniendo sus fichas el multimillonario: principalmente en carreras al Senado consideradas competitivas y en las que los republicanos buscan conservar o fortalecer posiciones.

Un primer movimiento de lo que podría venir

El monto de agosto podría ser apenas el comienzo. Según The Washington Post, America PAC está entrando nuevamente en escena después de haber utilizado cientos de millones de dólares durante las elecciones de 2024 para respaldar a Donald Trump y otros candidatos republicanos.

El medio también señala que The New York Times reportó que Musk habría autorizado a su super PAC a gastar más de $100 millones para apoyar a los republicanos durante este ciclo electoral.

Además del dinero destinado a las contiendas legislativas, America PAC habría invertido más de $207,000 en publicidad digital en Texas, Michigan, Nuevo Hampshire y Maine, según datos de AdImpact y la biblioteca de anuncios de Facebook. Una parte de esos mensajes busca incentivar la participación electoral.

El movimiento adquiere mayor relevancia por el historial financiero de Musk. Durante el ciclo de 2024, America PAC gastó más de $239 millones para favorecer a candidatos republicanos, mientras que Musk se convirtió en uno de los principales financiadores políticos de ese proceso.

Mike Johnson confirma encuentro con Musk

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confirmó al medio citado que se reunió con Musk durante una gira política en Texas. El republicano evitó revelar si hablaron específicamente sobre el dinero destinado a las elecciones.

“Vamos a ganar las elecciones de mitad de mandato”, respondió Johnson al ser cuestionado sobre el encuentro.

Los nuevos gastos fueron clasificados como “PRINTING”, lo que apunta a materiales impresos y publicidad enviada por correo. El desembolso fue autorizado por Chris Young, estratega republicano y antiguo integrante del Departamento de Eficiencia Gubernamental impulsado por Musk.

El empresario había asegurado anteriormente que reduciría su participación financiera en política. “Creo que ya he hecho suficiente”, dijo en una entrevista citada por el medio citado.

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