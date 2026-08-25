Ted Cruz advierte una batalla de $200 millones por el Senado de Texas y aumenta la tensión

La elección por el Senado de Texas podría convertirse en una de las batallas políticas más costosas de Estados Unidos. El senador republicano Ted Cruz calculó que la contienda entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico podría movilizar hasta $200 millones, una cifra que refleja la importancia que ambos partidos le atribuyen al escaño.

Durante una entrevista con CBS Mornings, de CBS News, Cruz fue cuestionado sobre si la carrera podría convertirse en una pelea de $100 millones. Su respuesta fue directa: “$200 millones”.

“Creo que vamos a ganar esta contienda, pero es una verdadera batalla”, afirmó el senador.

Una elección que dejó de parecer segura para los republicanos

La contienda ganó relevancia después de que Paxton derrotara al senador John Cornyn en las primarias republicanas de mayo. Aunque Texas mantiene una larga tradición republicana, la llegada de Paxton a la elección general modificó las expectativas y abrió la posibilidad de una competencia mucho más cerrada.

Cruz reconoció que Paxton llega después de una primaria especialmente intensa, marcada por fuertes ataques entre los republicanos. “Cuando te enfrentas a tantos anuncios de ataque, quedas un poco maltrecho. Es la naturaleza de la política”, señaló.

El propio Cruz adelantó que hará campaña por Paxton y apoyará al candidato republicano mediante recursos de su super PAC.

Del otro lado estará Talarico, representante estatal demócrata que logró avanzar en unas primarias en las que también compitió la congresista Jasmine Crockett. Su candidatura ha despertado expectativas entre los demócratas, que buscan romper décadas de dominio republicano en las elecciones al Senado de Texas.

Texas se convierte en una pieza clave

El escenario se volvió todavía más competitivo después de que el Cook Political Report, una publicación no partidista, modificara su evaluación de la carrera hasta colocarla como “indecisa”. CBS Texas también reportó que los candidatos se encuentran prácticamente empatados en las mediciones recientes.

Para Cruz, sin embargo, Talarico representa un candidato vulnerable. El senador aseguró que muchos votantes todavía desconocen su historial y lo calificó de “realmente extremo”.

“Sería un gran candidato en California”, dijo Cruz. “Pero no lo es en Texas”.

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