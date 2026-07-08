Ken Paxton, bajo escrutinio por presunto voto irregular pese a su cruzada contra el fraude

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, enfrenta acusaciones de un posible incumplimiento de la ley electoral del estado tras haber votado en al menos seis elecciones utilizando una dirección donde, según una investigación periodística, ya no residía, informó ProPublica

La investigación pone en duda su residencia electoral

De acuerdo con la información, Paxton continuó registrado para votar en una vivienda del condado de Collin, al norte de Dallas, pese a que su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, aseguró en su solicitud de divorcio presentada en 2025 que el fiscal abandonó esa casa un año antes.

La investigación señala que Paxton habría emitido su voto en seis procesos electorales durante los últimos dos años con ese domicilio, incluida la segunda vuelta republicana de mayo en la que obtuvo la candidatura al Senado de Estados Unidos.

Tres abogados especializados en derecho electoral consultados por ProPublica y The Texas Tribune consideraron que el funcionario podría haber infringido la legislación estatal, la misma que su propia oficina promueve y hace cumplir.

Su campaña rechaza las acusaciones

La portavoz de campaña de Paxton, Madison Cercy, rechazó los señalamientos y aseguró que el fiscal general ha sido “un líder nacional en integridad electoral”, calificando la investigación como una “noticia sensacionalista sin fundamento y llena de mentiras”.

Sin embargo, los medios reportaron que la campaña no respondió a preguntas específicas sobre el domicilio utilizado por Paxton ni explicó por qué seguía registrado en el condado de Collin.

La legislación de Texas establece que votar sin cumplir los requisitos de residencia puede constituir un delito grave, aunque especialistas señalaron que estos casos suelen ser difíciles de probar porque la ley contempla excepciones cuando una ausencia es temporal y existe intención de regresar al domicilio registrado.

Un caso con implicaciones políticas

Expertos consultados por la investigación señalaron que el caso resulta especialmente delicado porque Paxton ha convertido el combate al supuesto fraude electoral en una de las principales banderas de su gestión.

“El máximo responsable de hacer cumplir la ley en Texas debería conocer perfectamente las normas de residencia para votar”, afirmó David Becker, director del Centro para la Innovación e Investigación Electoral.

El reportaje también vincula a Paxton con una residencia en el condado de Denton, adquirida mediante un fideicomiso relacionado con el fiscal, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial de que ese inmueble sea su domicilio legal.

Sigue leyendo: