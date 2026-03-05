Ken Paxton, fiscal general de Texas, no abandonará contienda por escaño, a pesar de ultimátum de Trump

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, afirmó que continuará en la carrera por la nominación republicana al Senado de Estados Unidos, incluso si no recibe el respaldo del presidente Donald Trump, quien recientemente advirtió que solo apoyará a uno de los aspirantes en la contienda interna.

En declaraciones a la cadena Real America’s Voice, Paxton sostuvo que su decisión de permanecer en la competencia responde a lo que considera una responsabilidad con los votantes del estado.

“Si no recibo su respaldo, seguiré adelante. Tengo un deber con el pueblo de Texas”, expresó el fiscal, quien busca convertirse en el candidato republicano para ocupar uno de los escaños del estado en el Senado de los Estados Unidos.

La disputa interna se definirá en una segunda vuelta programada para mayo, en la que Paxton se enfrentará al actual senador John Cornyn, quien busca la reelección para un cuarto mandato.

La contienda se intensificó después de la primera ronda de votación celebrada esta semana, en la que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría necesaria para asegurar la nominación republicana.

Trump presiona para evitar una segunda vuelta prolongada

Tras conocerse los resultados preliminares, Trump señaló que anunciará pronto a cuál de los dos aspirantes respaldará y sugirió que el candidato que no obtenga su apoyo debería retirarse de la carrera. “Por el bien del partido y de nuestro país, las primarias en Texas no deben continuar”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

Paxton, sin embargo, defendió su trayectoria de apoyo al presidente y aseguró que ha sido uno de sus aliados más leales en los últimos años, mencionando su respaldo a las denuncias sobre las elecciones de 2020 y su presencia en eventos políticos clave.

Quien finalmente obtenga la nominación republicana se enfrentará en las elecciones generales al demócrata James Talarico, legislador estatal y seminarista presbiteriano que ganó la primaria de su partido con niveles históricos de participación.

Talarico ha comenzado a generar expectativas entre los demócratas, quienes ven en su candidatura una oportunidad poco común para competir seriamente en Texas, un estado donde ningún aspirante demócrata ha logrado ganar una elección estatal desde 1994.

Mientras tanto, la disputa entre Paxton y Cornyn mantiene dividida a una parte del electorado republicano, en una carrera que podría convertirse en una de las primarias más observadas del ciclo electoral en Estados Unidos.

