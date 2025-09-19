Acusan al fiscal general Ken Paxton de utilizar dinero de los contribuyentes para viajar con su amante

John Cornyn, senador por Texas, afirma que el fiscal general Ken Paxton ha utilizado dinero de los contribuyentes para costearse viajes secretos acompañado de su amante.

La disputa política que ambos personajes sostienen por pelear un escaño en el Senado ha sacado a la luz algunos pasajes controversiales de Paxton, cuyo matrimonio se resquebrajó al filtrarse información alertando que sostenía un romance con la todavía esposa de un millonario concesionario automotriz.

Lo controversial del asunto es que el fiscal general presuntamente se estaba costeando con dinero ajeno viajes de placer a donde solía acompañarse de una influencer de 57 años.

A partir de dicho dato, un equipo de colaboradores del senador Cornyn envió una solicitud de la Ley de Información Pública de Texas a la oficina de Paxton, solicitando sus registros de viajes y actividades donde se le ha visto acompañado por Tracy Duhon, al menos desde marzo del año pasado.

Fuentes consultadas por el periódico Daily Mail, bajo condición de mantener en reserva su identidad, señalan que Ken Paxton había estado “viajando por todo el país e incluso en el extranjero” para reunirse con la exesposa de Troy Duhon, dueño de 39 concesionarias automotrices.

Tracy Duhon, madre de siete hijos, es una escritora que lleva tiempo de haber irrumpido en las redes sociales con gran aceptación al abordar temas como el poder de la oración, por aconsejar cómo afrontar a la muerte, y sobre qué hacer en momentos difíciles en la vida.

Ken Paxton figura en la lista de aliados del presidente Donald Trump. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

“Si Paxton ha utilizado recursos oficiales para pagar alguno de estos viajes, o si las escapadas entraron en conflicto con sus responsabilidades hacia el Estado de Texas, los tejanos merecen saberlo”, indica la solicitud de Ley de Información Pública solicitada a nombre de John Cornyn.

No es la primera ocasión en que el fiscal Ken Paxton está envuelto en un escándalo de faldas, pues en 2023 se descubrió que sostenía una relación con Laura Olsen, exasistente del Senado estatal.

Al revelarse dicha situación, terminó siendo destituido por la Cámara de Representantes estatal, acusado de abuso de poder. No obstante, su esposa en aquella ocasión decidió apoyarlo.

En los últimos años, Ken Paxton se ha destacado por ser un fiel aliado del presidente Donald Trump y quizá eso podría servirle para evitar que su imagen se deteriore y así mantener vigente su aspiración de seguir escalando posiciones en la política.

