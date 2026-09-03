Ted Cruz revela cómo reaccionó Trump al ser vinculado por Musk con los archivos de Epstein

La disputa entre Donald Trump y Elon Musk vuelve a cobrar relevancia después de que el senador republicano Ted Cruz relatara cómo reaccionó el presidente cuando recibió, en pleno Despacho Oval, una publicación del empresario en la que lo vinculaba con los llamados archivos de Epstein.

Cruz contó el episodio durante una entrevista en el PBD Podcast, conducido por Patrick Bet-David. De acuerdo con su relato, se encontraba reunido con Trump para hablar sobre elección escolar cuando una asistente le entregó al presidente una copia impresa de la publicación de Musk.

La reacción, según Cruz, fue inmediata: “Y se le pusieron los nudillos blancos”.

El senador explicó que en ese momento todavía no sabía qué había leído Trump. Después, aseguró, el ambiente de la reunión cambió por completo.

“Estaba tan enojado. Bromeé diciendo que aprendí algunas palabrotas que ni siquiera conocía”, relató Cruz.

El mensaje que detonó la pelea entre Trump y Musk

La escena que describe Cruz ocurrió durante la ruptura pública entre Trump y Musk en junio de 2025. El 5 de junio de ese año, Musk escribió en X que era momento de “soltar la bomba” y afirmó que Trump estaba en los archivos de Epstein, además de sugerir que esa sería la razón por la que los documentos no se habían hecho públicos.

Medios como The Washington Post señalaron entonces que Musk no presentó pruebas para sustentar esa acusación más allá de información que ya era conocida públicamente. El empresario eliminó posteriormente la publicación y reconoció que había ido demasiado lejos.

El episodio tampoco fue una coincidencia temporal. Axios reportó en junio de 2025 que Cruz había acudido al Despacho Oval precisamente para impulsar su propuesta de elección escolar, mientras la disputa pública entre Trump y Musk comenzaba a escalar.

Millones de documentos volvieron a poner el caso bajo la lupa

El contexto es distinto ahora. En enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la publicación de cerca de 3.5 millones de páginas relacionadas con las investigaciones sobre Epstein, además de más de 2,000 videos y 180,000 imágenes.

La enorme liberación de documentos también puso nuevamente a Musk bajo escrutinio. Reuters informó que los archivos contienen comunicaciones entre Epstein y distintas figuras públicas, incluido el empresario tecnológico. En algunos mensajes, Musk mostró interés en posibles reuniones y fiestas relacionadas con Epstein, aunque la documentación publicada no establece por sí misma que Musk haya cometido un delito.

El propio Departamento de Justicia ha pedido cautela al interpretar el material. La dependencia reconoció que el conjunto incluye documentos, imágenes o videos que pudieron haber sido enviados falsamente al FBI, además de acusaciones no corroboradas.

Por ello, el relato de Cruz funciona principalmente como un testimonio sobre lo ocurrido dentro de una reunión privada de Trump en 2025, y no como una prueba independiente de las acusaciones lanzadas entonces por Musk.

La historia, sin embargo, adquiere una nueva dimensión ahora que los archivos de Epstein contienen millones de páginas disponibles para revisión y que las relaciones entre el expresidente y el empresario han seguido generando gran atención.

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