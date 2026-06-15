Revelan presuntos sobornos y privilegios de Jeffrey Epstein durante su encarcelamiento en Florida

Nuevas revelaciones sobre el caso de Jeffrey Epstein han vuelto a colocar bajo escrutinio el trato que recibió el financiero mientras cumplía una condena en una cárcel del condado de Palm Beach, Florida. Testimonios presentados recientemente ante el Congreso de Estados Unidos sugieren que el empresario obtuvo beneficios especiales durante su reclusión mediante presuntos sobornos a funcionarios penitenciarios.

Las acusaciones fueron expuestas por Sarah Kellen, exasistente de Epstein, quien compareció ante un comité de la Cámara de Representantes y describió una serie de privilegios que, según afirmó, el magnate habría conseguido mientras se encontraba bajo custodia tras declararse culpable en 2008 de solicitar servicios sexuales de una menor de edad.

De acuerdo con la transcripción de su declaración, ya disponible públicamente, Kellen aseguró que Epstein organizó la entrega de dinero en efectivo y entradas para Disneyland a por lo menos un oficial de la prisión. Aunque dijo no conocer con exactitud qué beneficios recibió a cambio, sostuvo que las acciones estaban encaminadas a obtener un trato preferencial dentro del centro penitenciario.

“Sé que él arregló que alguien llevara dinero y boletos de Disneyland a uno de los oficiales en la prisión, y no estoy segura de qué recibió a cambio de eso”, declaró la excolaboradora ante los legisladores.

Sarah Kellen, a longtime personal assistant to sex trafficker Jeffrey Epstein, has disclosed for the first time that Epstein’s preferential treatment at the Palm Beach County jail may have been the result of him paying off Palm Beach s? https://t.co/Ff2MPulBnG — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) June 15, 2026

Acusan acceso a privilegios fuera de los protocolos habituales

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia fue la afirmación de que Epstein tuvo acceso a videollamadas por Skype mientras permanecía encarcelado, una herramienta que, según Kellen, utilizó para mantener contacto con personas de su entorno.

La exasistente relató que recibió llamadas del financiero desde la cárcel y que, durante algunas de esas comunicaciones, él le realizó solicitudes de carácter inapropiado. Al ser interrogada por el representante demócrata Max Frost sobre si ese tipo de comunicación formaba parte de los procedimientos habituales de una prisión, respondió que asumía que Epstein había recibido un trato especial.

“Asumiría que a él le dieron trato especial. No estoy familiarizada con los protocolos de las prisiones, pero no parece que ese fuera uno de ellos”, afirmó. Las declaraciones han renovado las dudas sobre las condiciones de encarcelamiento que tuvo Epstein y sobre la supervisión ejercida por las autoridades penitenciarias durante el tiempo que permaneció recluido en Florida.

EXCLUSIVE: Months ago, I got an email from an unexpected source: Sarah Kellen, 1 of 4 women named as "potential co-conspirators" in Jeffrey Epstein's sweetheart deal. Now, on the eve of appearing before House Oversight, she wants the world to know she's a survivor too.? — Lisa Rubin (@lawofruby) May 20, 2026

Persisten cuestionamientos sobre el acuerdo judicial de 2008

Las nuevas acusaciones también reavivan las críticas al acuerdo judicial que permitió a Epstein evitar cargos más severos hace casi dos décadas. En aquel momento, investigadores del Departamento de Policía de Palm Beach habían documentado denuncias de al menos dos docenas de presuntas víctimas, pero el caso terminó reduciéndose a dos cargos menores relacionados con prostitución.

Tras declararse culpable, Epstein cumplió aproximadamente 13 meses de prisión antes de recuperar su libertad como resultado de un acuerdo alcanzado con fiscales estatales, una decisión que durante años ha sido señalada como un ejemplo de trato preferencial hacia una figura poderosa y adinerada.

Más de una década después, en 2019, las autoridades federales volvieron a arrestarlo para enfrentar nuevos cargos por delitos sexuales. Sin embargo, el proceso judicial quedó inconcluso tras su muerte mientras permanecía detenido en una cárcel federal de Nueva York a la espera de juicio.

Las recientes audiencias en el Congreso forman parte de un renovado interés por esclarecer los detalles del caso, las decisiones tomadas por las autoridades y los presuntos privilegios que Epstein habría recibido durante años. Las revelaciones continúan alimentando el debate nacional sobre la rendición de cuentas, el sistema de justicia y el trato que reciben personas con influencia económica y política dentro de Estados Unidos.

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