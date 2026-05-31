Hombre con un enorme parecido al delincuente sexual Jeffrey Epstein se postulará para alcalde

Peter Simel, cuyo parecido físico con el delincuente sexual Jeffrey Epstein resulta impresionante, se postulará con el objetivo de convertirse en alcalde de Palm Beach, Florida.

A punto de cumplirse siete años de que el millonario financiero fue encontrado muerto en muerto en una celda del Centro Correccional Metropolitano, ubicado en Manhattan, Nueva York, su nombre continúa en boga.

El neoyorquino de 66 años permanecía detenido acusado de gestionar una red de tráfico sexual con docenas de menores y aguardaba el inicio de un juicio donde se definiría su destino.

Lo controversial de dicho proceso es que podría involucrar a millonarios, políticos e incluso miembros de la realeza europea, pues se cree que eran parte de su red de clientes que recurrían a él para solicitarle servicios sexuales de menores de edad.

Gracias a la reciente publicación de los archivos personales de Epstein se tuvo acceso a miles de documentos, fotografías, conversaciones a través de mensajes telefónicos e incluso videos, donde aparecen famosos personajes relacionándose con él y con una impresionante variedad de jovencitas que integraban su red de explotación. Sin embargo, todavía no surgen pruebas contundentes para corroborar quienes pagaban para estar con ellas.

En medio de todo este mar de información desordenada y pendiente por analizar, en redes sociales apareció Peter Simel, tenista profesional retirado de 71 años de edad cuyo parecido con Jeffrey Epstein provoca desconcierto.

De hecho, algunos de los seguidores de este hombre de Florida llegaron a pensar que el delincuente sexual había fingido su muerte y ahora había optado por reaparecer bajo una nueva identidad.

No obstante, está comprobado que los personajes en cuestión son dos seres distintos, aunque muy parecidos en cuantos a sus rasgos físicos.

Simel nació dos años antes que Epstein y al ser respetuoso de la ley prácticamente toda su vida ahora pretende irrumpir en la política postulándose con el objetivo de obtener el respaldo de los habitantes de Palm Beach, la ciudad de Florida donde fue construido el club Mar-a-Lago propiedad del presidente Donald Trump.

“Después de mucho pensarlo, estoy anunciando que competiré para ser alcalde de Palm Beach en la próxima elección de 2028. Mi campaña se construirá alrededor de temas que verdaderamente importan a la gente de Palm Beach. Me emociona usar mi plataforma para hacer lo correcto para la comunidad”, escribió en un mensaje compartido en Instagram, red social donde más de 266,000 personas comenzaron a seguirlo desde que creo dicha cuenta, el 19 de marzo pasado.

En un sitio web creado con el objetivo de promover su campaña política, Peter Simel suele compartir ideas descabelladas con el objetivo de ganarse la simpatía de la gente, las cuales van desde ofrecer botox gratuito para los residentes, clases de tenis y hasta agua “importada” de Nueva York para hacer pizzas y bagels, desde luego todo ello si lo respaldan con su voto y únicamente si logra convertirse en su alcalde.

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