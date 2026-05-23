Juez desecha demanda de Michael Wolff contra Melania Trump por caso Epstein

Una jueza federal de Nueva York desestimó la demanda presentada por el escritor Michael Wolff contra la primera dama Melania Trump, en un nuevo episodio legal relacionado con las declaraciones del autor sobre una supuesta conexión de Melania con el financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La decisión judicial representa una victoria para Melania Trump y un revés para Wolff, quien buscaba impedir anticipadamente una demanda multimillonaria por difamación derivada de sus comentarios públicos.

Associated Press detalló que la jueza federal Mary Kay Vyskocil calificó el recurso legal de Wolff como un intento “retorcido” de usar los tribunales federales para adelantarse a un litigio que aún no existía formalmente.

La disputa legal gira en torno a Jeffrey Epstein

El conflicto comenzó después de que Alejandro Brito, abogado de Melania Trump, enviara una carta a Wolff advirtiéndole que enfrentaría acciones legales si no se retractaba de declaraciones que, según la defensa, causaron “un enorme daño” a la reputación y las finanzas de la primera dama.

Wolff respondió presentando una demanda en octubre pasado con la intención de que un tribunal declarara que sus comentarios no constituían difamación y que, en caso de ser demandado posteriormente, Melania Trump asumiera costos y posibles compensaciones.

Sin embargo, Vyskocil rechazó el planteamiento y criticó lo que describió como “tácticas inapropiadas de juego” por parte del escritor.

“Este tribunal no se dejará reclutar para supervisar una disputa presentada de forma abusiva”, escribió la jueza en su fallo de 45 páginas.

La magistrada, nombrada por Donald Trump durante su administración, sostuvo que ambas partes sí mantienen una disputa legítima, pero subrayó que el caso debe seguir los procesos judiciales ordinarios.

Melania endurece postura contra acusaciones

En abril pasado, Melania Trump ofreció una declaración pública desde la Casa Blanca en la que negó tajantemente cualquier vínculo con Epstein y acusó a sus críticos de difundir “mentiras infundadas”.

“Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy”, afirmó la primera dama.

El portavoz de Melania, Nick Clemens, celebró la decisión judicial y aseguró que ella continuará enfrentando a quienes “difunden falsedades maliciosas y difamatorias”.

Por su parte, Wolff argumentó en su demanda que la familia Trump ha utilizado amenazas legales para intimidar a críticos y periodistas, generando —según él— un “clima de miedo” que afecta la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.

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