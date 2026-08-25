Maxwell vuelve a perder en tribunales y seguirá presa por su condena de 20 años

Un nuevo revés judicial mantiene a Ghislaine Maxwell en prisión. Un juez federal de Nueva York rechazó este martes su intento de anular la condena de 2021 y la sentencia de 20 años que cumple por su participación en los abusos sexuales cometidos junto a Jeffrey Epstein contra menores.

La decisión fue emitida por el juez de distrito Paul Engelmayer, del Distrito Sur de Nueva York, quien consideró que los argumentos de Maxwell no alcanzaban el estándar necesario para demostrar una violación de sus derechos constitucionales. En varios puntos, además, concluyó que sus reclamos eran improcedentes porque ya habían sido discutidos en apelaciones anteriores o pudieron haberse presentado antes.

El fallo, de 67 páginas, representa otro golpe para la estrategia legal de Maxwell, quien buscaba utilizar documentos recientemente divulgados sobre la investigación de Epstein para cuestionar el resultado de su juicio. De acuerdo con Reuters, la excolaboradora de Epstein sostuvo que esos materiales revelaban irregularidades en el proceso y afectaciones a su derecho al debido proceso.

Sin embargo, Engelmayer concluyó que las supuestas nuevas pruebas no ayudaban a Maxwell. Según el juez, algunos de los documentos que ella presentó incluso reforzaban las conclusiones alcanzadas durante el juicio. AP reportó que el magistrado calificó sus afirmaciones como basadas en “especulación, distorsiones y/o falsedades manifiestas”.

La condena de 20 años permanece intacta

Maxwell fue declarada culpable en diciembre de 2021 de cinco delitos relacionados con el abuso sexual de menores y posteriormente recibió una sentencia de 20 años. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la condena en 2024 y, en octubre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar el caso.

El nuevo recurso surgió después de que Maxwell presentara una petición para dejar sin efecto su condena, en la que también cuestionó el antiguo acuerdo de no enjuiciamiento alcanzado por Epstein con fiscales federales de Florida. Sus abogados habían sostenido que ese acuerdo debía protegerla frente al proceso iniciado en Nueva York, argumento que ya había sido rechazado.

Los archivos de Epstein vuelven al centro del caso

La disputa ocurre mientras las autoridades estadounidenses continúan lidiando con la publicación de documentos relacionados con Epstein. Maxwell también fue entrevistada durante dos días en 2025 por Todd Blanche, entonces subprocurador general, en medio de la presión política por el manejo de los llamados archivos de Epstein.

Hasta ahora, la revisión de esos materiales no ha derivado en nuevos cargos penales contra otras personas, según la información citada por Reuters. Maxwell permanece en un centro penitenciario de mínima seguridad en Bryan, Texas, donde continuará cumpliendo su sentencia.

La nueva resolución deja claro que, por la vía judicial, Maxwell no logró abrir nuevamente el juicio que terminó con su condena.

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