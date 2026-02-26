Excompañera de celda de Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, le reprocha su falta de higiene

Una reclusa quien, entre 2023 y 2025, fue compañera de prisión de Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, la describe como una mujer carente de higiene de quien el resto de las prisioneras prefería mantenerse apartada para no meterse en problemas, pues las autoridades le brindaban un trato preferencial.

Al retomarse el tema de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación de menores, otra vez emergió el nombre de Ghislaine Maxwell, pues además de haber sido pareja sentimental del magnate financiero, ella se encargaba de reclutar jovencitas con el objetivo de que participaran en sus negocios ilícitos.

De hecho, la francesa fue condenada en junio de 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual y otros delitos graves relacionados con la captación de menores.

Aunque a Maxwell le resta una larga penalidad por cumplir, recientemente dio a conocer estar dispuesta a colaborar testificando ante el Congreso sobre todo lo que se le pregunte acerca de quienes rodeaban a Jeffrey Epstein.

Y es que el objetivo de la mujer recluida actualmente en una prisión de baja seguridad apodada “Club Fed”, la cual se ubica en Bryan, Texas, es lograr ser indultada por el presidente Donald Trump y con ello recuperar su libertad, pues sostiene estarla pasando de manera terrible.

Sin embargo, durante una entrevista concedida al sitio TMZ, una de sus excompañeras que permaneció junto a ella en un centro penitenciario de máxima seguridad en Tallahassee, Florida, describió a Ghislaine Maxwell como una carente de higiene a quien las autoridades carcelarias le permitían incluso no bañarse durante varios días.

“Se duchaba una o dos veces por semana. Siempre tuvo mal olor porque hacía ejercicio constantemente y casi nunca se lavaba después”, indicó la reclusa bajo condición de no meterse en problemas, pues afirma ser consciente del poder de la gente interesada en cuidar que no se hable mal de la cómplice de Jeffrey Epstein.

La fuente citada también mencionó que el resto de las prisioneras rechazaban a la francesa por ser considera una “chomo”, término empleado para señalar a un abusador de menores.

Ghislaine Maxwell se encargaba de reclutar menores de edad para nutrir a la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein. (Crédito: John Minchillo / AP)

Este testimonio se suma al de Noella Turnage, una enfermera que trabajaba en el campamento penitenciario donde permanece recluida Ghislaine Maxwell —pareja y cómplice de Jeffrey Epstein—, y quien, en noviembre del año pasado, denunció haber sido despedida por haberle contado al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, a través de un documento, el trato preferencial que recibe la mujer de 63 años.

La denunciante describía cómo, en su nueva prisión, Maxwell recibía un trato preferencial incluidas comidas personalizadas que le entregaban directamente en su celda y hasta el privilegio de jugar con un cachorro de perro en su celda.

Por si esto fuera poco, también se le permitía usar áreas recreativas fuera del horario habitual; y a las personas que solían visitarla se les proporciona un “área especial acordonada” y “refrigerios”.

Sin embargo, toda esa información ha sido descartada por las autoridades.

Sigue leyendo:

• Qué dicen los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU.

• Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, solicitará ser liberada de prisión

• Enfermera denuncia su despido tras revelar el trato especial que recibe la pareja de Epstein en prisión