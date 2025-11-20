Enfermera denuncia su despido tras revelar el trato especial que recibe la pareja de Epstein en prisión

Noella Turnage, una enfermera que trabajaba en el campamento penitenciario donde permanece recluida Ghislaine Maxwell —pareja y cómplice de Jeffrey Epstein—, denunció que fue despedida por haberle contado al Comité Judicial de la Cámara de Representantes el trato preferencial que recibe la francesa de 63 años condenada a 20 años de prisión.

En junio de 2022, fue condenada por su papel en el reclutamiento y tráfico de menores para la red de explotación sexual encabezada por el multimillonario neoyorquino.

Después de haber purgado varios años de su condena en una prisión en Florida, hace casi tres meses, Ghislaine Maxwell fue trasladada a una prisión federal de mínima seguridad en Bryan, Texas, conocida como FPC Bryan.

Posteriormente, Noella Turnage le escribió una carta al Comité Judicial de la Cámara donde describía que en su nueva prisión Maxwell recibía un trato preferencial incluidas comidas personalizadas que le entregaban directamente en su celda y hasta el privilegio de jugar con un cachorro de perro en su celda.

En el documento, también se hacía mención de que a la reclusa se le permitía usar las áreas recreativas fuera del horario habitual; en tanto que a las personas que la visitaban se les proporciona un “área especial acordonada” y “refrigerios”.

La francesa Ghislaine Maxwell purga una condena de 20 años en prisión acusada de ser parte de una red de explotación sexual de menores. (Crédito: Elizabeth Williams / AP)

La enfermera después señaló en una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News que su denuncia derivaba de la indignación provocada al ver los privilegios concedidos a una delincuente del niel de Maxwell, lo cual le hacía sentirse “defraudada por la institución”.

Al parecer ese fue uno de los detonantes para ordenar su despido el 10 de noviembre.

Cabe señalar que un día antes, el demócrata Jamie Raskin escribió una carta dirigida a la Casa Blanca exponiendo el contenido de un email escrito por Ghislaine Maxwell y dirigido a una persona todavía no identificada.

El contenido del mensaje describía cómo su vida había cambiado tras su llegada a FPC Bryan, donde recibía mejor trato.

Al darse a conocer el despido de la enfermera Noella Turnage, un portavoz de los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes emitió una declaración condenando tal acción.

“La Oficina de Prisiones de Trump parece haber despedido injustamente a una persona por denunciar ante el Congreso el trato grotesco que recibía la traficante sexual de menores convicta Ghislaine Maxwell. Tomar represalias contra los denunciantes es una violación de la ley federal”, indicó.

Durante las próximas semanas, la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein probablemente pondrá en duda la honorabilidad de mucha gente importante por haber estado en contacto con él a sabiendas de que era un delincuente sexual.

Sigue leyendo:

• Los demócratas Hakeem Jeffries y Stacey Plaskett sorprenden al aparecer en los archivos de Epstein

• Correos electrónicos de Jeffrey Epstein señalan que Trump convivió con chicas a quienes él prostituía

• Estatuas de Trump y Epstein aparecen en el National Mall en Washington D.C.