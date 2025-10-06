Corte Suprema rechaza apelación de Ghislaine Maxwell en caso Jeffrey Epstein

La Corte Suprema de Estados Unidos dio a conocer que rechazó la apelación solicitada por Ghislaine Maxwell quien fue condenada por tráfico sexual en 2021 en la red de reclutamiento del caso Jeffrey Epstein.

Maxwell, de 62 años, pidió en abril a la Corte Suprema que revisara el fallo de una corte de apelaciones federal que en septiembre de 2024 rechazó un recurso contra su condena y su posterior sentencia de 20 años de prisión.

La defensa de Maxwell presentó entonces una petición para exigir que se respete un acuerdo que hizo Epstein en 2007 en el Distrito del Sur de Florida en el que el Gobierno de “Estados Unidos acuerda que no instituirá ningún cargo criminal en contra de cualquier posible cómplice” del magnate.

Por su parte, la Administración de Donald Trump había instado al Supremo a rechazar la revisión del caso de la expareja y cómplice del pederasta Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell, quien fue declarada culpable de cinco cargos incluido tráfico sexual de menores, se mantiene en prisión cumpliendo una sentencia de 20 años por haberle facilitado chicas a su antiguo socio y amante Jeffrey Epstein, mismo que se suicidó mientras esperaba su propio juicio.

