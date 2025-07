Claves sobre Trump y el escándalo de Jeffrey Epstein que se sale de sus manos

Ni pidiendo dejar de hablar de Jeffrey Epstein, ni rompiendo con su base de votantes MAGA logró que el presidente Donald Trump detuviera la presión para que su gobierno haga públicos los archivos del caso del multimillonario acusado por tráfico sexual de menores.

Desde X hasta TikTok medios de comunicación e influencers comparten las fotografías donde Epstein aparece junto al presidente Trump, allá por la década de los años 90s. El video donde se mira a Trump bailando sigue circulando, contribuyendo a las teorías de que quizás el nombre del mandatario aparezca en la famosa lista de clientes de Epstein, quien se habría suicidado en la prisión federal en Manhattan, ahora cerrada.

Más allá del escrutinio público, demócratas y varios republicanos presionan al presidente Trump y al Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general Pam Bondi, para que haga públicos los archivos.

Este viernes, incluso el senador demócrata Dick Durbin (Illinois), de alto rango en el Comité Judicial del Senado, dijo que agentes del FBI asignados al caso Epstein a inicios de este año fueron advertidos de “alzar banderas rojas” cada que el nombre del presidente Trump apareciera en la investigación.

“El mundo MAGA está en crisis por el encubrimiento de Jeffrey Epstein”, escribió Durbin este viernes en X. “Se le ordenó al FBI que ‘marcara’ cualquier archivo que mencionara al presidente Trump. ¿Por qué? Es hora de respuestas reales”.

El comentario de Durbin ocurre un día después de que él y su colega demócrata Chris Van Hollen (Maryland) enviaran una carta a la fiscal general Pam Bondi, para revelar la información sobre el caso en máximo 60 días.

El escándalo político ha tomado dimensiones mundiales, al grado que un grupo de activistas en el Reino Unido colocaron carteles cerca de la Embajada de EE.UU. con la fotografía del presidente Trump al lado de Epstein, mientras medios internacionales hacen eco de este caso.

La fiscal general Pam Bondi enfrenta críticas por la escueta información del caso Jeffrey Epstein, luego de afirmar que tenía los archivos sobre su escritorio. Crédito: Evan Vucci | AP

Elementos esenciales del caso

En 2019 Jeffrey Epstein se habría suicidado en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan, lo que aumentó sospechas de un intento de encubrimiento sobre los clientes a quienes Epstein ofrecía jóvenes.

El caso de abuso sexual incluye a más de 1,000 mujeres jóvenes y niñas, situación difícil de seguir ocultando luego de que en 2008, Epstein tuvo un acuerdo de culpabilidad sobre abuso de menores.

Oficialmente, Epstein fue acusado en 2019 por tráfico sexual y conspiración para cometer tráfico sexual con decenas de menores de edad. Se declaró inocente de estos cargos.

Mientras esperaba juicio se le encontró muerto en agosto de ese año; su muerte se declaró suicidio por ahorcamiento, pero la opinión pública duda de esa conclusión.

La exsocia de Epstein, Ghislaine Maxwell, fue acusada y condenada en 2021 por conspirar en el tráfico sexual de menores. Fue condenada a 20 años de prisión y está encerrada en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn.

Diversos nombres de personajes prominentes se han manejado en la supuesta lista de clientes de Epstein, pero el caso del presidente Trump toma mayor relevancia, luego de que su movimiento MAGA presionara en la campaña para que se diera a conocer la información.

La carta de Trump a Epstein

Esta semana, el Wall Street Journal informó sobre una carta con el nombre de Trump que contiene el contorno de una mujer desnuda dibujada a mano con texto mecanografiado, la cual describe una conversación aparentemente imaginaria entre Trump y Epstein.

El Journal describió el contenido de la carta donde habla de “enigmas que nunca envejecen” y de que Trump le dice a Epstein que tienen “ciertas cosas en común”.

“Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, habría escrito Trump a su amigo Epstein.

Trump desmentió la carta en una publicación en Truth Social.

“Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos”, dijo.

La orden a Pam Bondi

El presidente Trump dijo que ordenó al Departamento de Justicia dar a conocer los documentos sellados del gran jurado que acusó a Epstein y permitió su detención.

“Debido a la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le tuve que pedir a la fiscal general Pam Bondi producir cualquier testimonio pertinente del gran jurado, sujeto a la aprobación de una Corte”, dijo Trump.

La fiscal reveló en X que ya trabaja en la orden.

“Presidente Trump, estamos listos para acudir mañana [viernes] al tribunal para que se hagan públicas las transcripciones del gran jurado”, dijo.

Trump acusó a los demócratas de crear este escándalo y de ocultar la información, pero son precisamente los demócratas quienes han hecho peticiones formales desde el Congreso.

El mandatario, sin embargo, no se ha referido directamente al presidente de la Cámara, Mike Johnson (Louisiana), quien juega al “policía bueno y malo”, ya que expresó su respaldo a que se hagan públicos los archivos, aunque desde el Congreso él y su bancada detuvieron cualquier esfuerzo.

La petición de los demócratas

La carta de los senadores Durbin y Van Holen recuerda que la semana pasada, el Comité de Asignaciones del Senado, por unanimidad y votación bipartidista, ordenó al Departamento de Justicia preservar todos los expedientes de Epstein y presentar un informe sobre los mismos al Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas.

“Esta votación unánime refleja la urgente necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a los expedientes de Epstein”, dice la carta. “No hay razón para esperar a que el proyecto de ley con nuestra enmienda se tramite en el Congreso. Les instamos a que cumplan la directiva bipartidista del Comité de Asignaciones y publiquen los expedientes de Epstein sin demora”.