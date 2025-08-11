Corte rechaza abrir archivos del gran jurado sobre Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein

NUEVA YORK.- Un juez de la Corte de Distrito Sur en Nueva York rechazó la solicitud del gobierno del presidente Donald Trump de revelar el material del gran jurado en el caso de tráfico sexual de Ghislaine Maxwell, expareja y exsocia de Jeffrey Epstein.

La opinión del juez Paul Engelmayer afirma que revelar el material del caso de Maxwell no es un asunto de interés histórico ni público, rechazando el argumento del Departamento de Justicia, liderado por la fiscal Pam Bondi, quien sigue órdenes del presidente Trump para buscar transparentar más información sobre el caso Epstein, en medio de presiones de republicanos y demócratas.

“El Tribunal deniega la moción del Gobierno de revelarlo en el umbral. Contrariamente a la descripción del Gobierno, el testimonio de Maxwell ante el gran jurado no es un asunto de interés histórico ni público significativo. Lejos de eso”, escribió Engelmayer en un documento de 31 páginas.

La exposición del juez Engelmayer califica como “falsa” la premisa del DOJ para intentar revelar el material del gran jurado.

“Toda su premisa —que el material del gran jurado de Maxwell sacaría a la luz nueva información significativa sobre los crímenes de Epstein y Maxwell, o sobre la investigación del Gobierno al respecto— es demostrablemente falsa”, declaró Engelmayer en la página 16 del documento.

El juez recordó que gran parte del material del gran jurado ya es público, debido al juicio que Maxwell enfrentó en 2021, donde se incluyeron testimonios incluso de oficiales policiacos y testigos presenciales.

Destaca que el juez considera que el Departamento de Justicia desconozca partes clave del expediente del juicio a Maxwell, pues se revelaron durante el juicio.

La opinión judicial destaca que es válida la presentación de argumentos para revelar el testimonio del gran jurado “por razones históricas o de interés público”, incluso en ocasiones son motivos “de peso”.

“Sin embargo, por las razones reseñadas anteriormente, los materiales del gran jurado aquí presentados no tienen importancia histórica ni de interés público”, dijo. “Estas pruebas se presentaron ante los grandes jurados en junio de 2020 y marzo de 2021, en un caso que continúa en apelación directa”.

El caso Epstein

La Administración Trump enfrenta críticas y presiones de congresistas republicanos y demócratas por evitar la transparencia de archivos del caso Epstein.

El motivo, según diversos reportes, es que los oficiales del FBI encontraron el nombre del presidente Trump en varias partes de los archivos. Un documento de dos páginas del DOJ desató más sospechas sobre por qué se mantenían ocultos los documentos.