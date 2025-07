Demócratas del Senado impulsan medida para obligar a que se publiquen los archivos de Epstein

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y los demócratas que integran el Comité de Seguridad Nacional del Senado solicitaron al Departamento de Justicia la divulgación de todos los archivos relacionados con el caso contra Jeffrey Epstein, incluyendo audio, video y cualquier otro documento relevante, en una carta dirigida a la fiscal general Pam Bondi.

“Tras los errores y las promesas incumplidas de su Departamento con respecto a estos archivos, es esencial que la Administración Trump brinde total transparencia”, escribió el grupo de senadores demócratas en una carta fechada el martes.

Los demócratas del Senado están usando una herramienta procesal antigua para intentar obligar al Departamento de Justicia a publicar archivos adicionales del caso de Jeffrey Epstein, la última táctica para mantener el tema en primer plano cuando los legisladores se preparan para su receso de un mes en agosto.

La carta continúa solicitando que los documentos se entreguen a más tardar el 15 de agosto y que se tomen las medidas necesarias para proteger la identidad de las víctimas. Los demócratas también solicitan una sesión informativa a más tardar el 29 de agosto.

The New York Times fue el primero en informar sobre la iniciativa de Schumer. El miércoles, el senador Schumer declaró a la prensa que los demócratas estaban listos para recurrir a los tribunales y solicitar la divulgación de los archivos.

Schumer dijo que los archivos podrían ser publicados con tachaduras porque mantener privada la información de las víctimas “debe ser de máxima importancia”.

Los demócratas basan su solicitud en la llamada “Rule of Five” (Regla de Cinco, en español) una ley de casi 100 años de antigüedad que permite a cinco o más miembros del Comité de Seguridad Nacional del Senado solicitar información a la administración, incluso cuando son minoría y carecen de facultades para hacer una citación. Sin embargo, la ley no se ha aplicado con regularidad, y no se conoce si proporcionaría los documentos que buscan los demócratas.

Schumer dijo durante la conferencia de prensa en que se anunció la solicitud: “Esto no es complicado. Tras prometer transparencia total durante años, cada vez que Trump, su administración y los líderes republicanos han tenido la oportunidad de ser transparentes sobre los archivos de Epstein, han optado por ocultarlos. Las evasivas, los retrasos, las excusas, no solo son extrañas, sino alarmantes. Cabe preguntarse: si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanta evasión? Trump debería dejar de ocultar la verdad. Debería dejar de ocultarse del pueblo estadounidense”.

“No es una maniobra publicitaria ni simbólica; es un ejercicio formal del poder del Congreso bajo la ley federal, y esperamos una respuesta del Departamento de Justicia para el 15 de agosto”, agregó Schumer.

Los demócratas también pidieron que se hicieran públicas las transcripciones de las recientes entrevistas del Departamento de Justicia con Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein.

Los demócratas del Congreso están tratando de sacar provecho del problema de Epstein, que ha perseguido al presidente Donald Trump y abierto fisuras entre él y algunos de sus partidarios más ardientes.

Según una encuesta de YouGov publicada el martes, el 82% de los estadounidenses cree que el gobierno debería publicar todos los documentos que posee sobre el caso Epstein.

Esto incluye al 91% de los demócratas y al 76% de los republicanos encuestados.

