El escándalo de Epstein persigue a Trump: ¿qué sigue?

Son pocas las oportunidades en que el Congreso tienen proyectos que incluyen esfuerzo bipartidista, como el caso de Jeffrey Epstein y la presión para que el Departamento de Justicia transparente toda la información, en un caso que persigue al presidente Donald Trump.

La H.R 581 de los representantes republicano Thomas Massie (Kentucky) y demócrata Ro Khanna (California) sobre los archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, ha destado incluso cierta inconformidad del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Louisiana), quien calificó el plan de “imprudente”.

“Los republicanos de la Cámara insisten en la divulgación de toda la evidencia e información creíble relacionada con Epstein”, declaró Johnson a NBC News el domingo. “Pero también insistimos en la protección de las víctimas inocentes. Y nos preocupa que la solicitud de Massie y Khanna sea imprudente en su redacción y presentación, porque no incluye adecuadamente esas protecciones”.

El proyecto tiene ya 34 copatrocinadores registrados en el sistema de la Cámara de Representantes, aunque podrían ser más con nombres no incluidos todavía.

Es inusual ver en un mismo plan los nombres de las republicanas Marjorie Taylor Greene (Georgia) y Lauren Boebert (Colorado) junto a las demócratas Rashida Tlaib (Washington) y Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York).

El más reciente en sumarse a la iniciativa, remitida al Comité de Reglas, fue del demócrata Jesús “Chuy” García (Illinois).

La H.R. 581 exigiría al Departamento de Justicia, a cargo de la fiscal general Pam Bondi, que 30 días después de la fecha de promulgación de la resolución, ponga a disposición del público “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados” sobre el caso de Jeffrey Epstein.

Eso incluiría todas las investigaciones, procesos judiciales o asuntos de custodia sobre Epstein y Ghislaine Maxwell.

“[Debe incluir] registros de vuelo o de viaje, incluyendo, entre otros, manifiestos, itinerarios, registros de piloto y documentación aduanera o de inmigración, de cualquier aeronave, embarcación o vehículo propiedad de, operado o utilizado por Jeffrey Epstein o cualquier entidad relacionada”, se indica.

Tambien se pide incluir los nombres de “personas, incluyendo funcionarios gubernamentales, nombrados o mencionados en relación con las actividades delictivas de Epstein, acuerdos civiles, acuerdos de inmunidad o declaración de culpabilidad, o procedimientos de investigación”.

La petición se amplía con la obligación de transparentar empresas y organizaciones civiles, académicas y de gobierno con vínculos conocidos o presuntos con las redes de tráfico o financieras de Epstein.

“[También] cualquier acuerdo de inmunidad, acuerdo de no procesamiento, acuerdo de culpabilidad o acuerdo sellado que involucre a Epstein o sus asociados”, se indica. “Y comunicaciones internas del Departamento de Justicia, incluyendo correos electrónicos, memorandos y actas de reuniones, relativas a las decisiones de acusar, no acusar, investigar o negarse a investigar a Epstein o sus asociados”.

El proyecto de Massie y Khanna también pide que el Departamento de Justicia revele la información sobre el fallecimiento de Epstein, quien fue hallado muerto en su prisión en Nueva York en agosto de 2019.

¿Y qué pasa con Trump?

Miembros destacados del movimiento MAGA han presionado a la Administración Trump para que transparente toda la información sobre el caso Epstein, luego de la promesa hecha en enero por parte de la fiscal general Bondi.

Un documento de dos cuartillas del FBI fue todo lo que la Administración Trump dio a conocer, sin la famosa “lista de clientes” de la que tanto se habló a la opinión pública, desatando teorías de que el nombre del mandatario aparece en los archivos del caso del multimillonario Epstein.

Trump declaró este lunes que expulsó a su viejo amigo Epstein de su club Mar-a-Lago y cortó relaciones con él hace años porque le habría “robado” gente trabajaba para él.

El presidente dijo esto desde Escocia, donde acudió a la inauguración de un club de golf, pero no proporcionó más detalles sobre la disputa con Epstein.

“Esa es una historia muy vieja, muy fácil de explicar, pero no quiero hacerles perder el tiempo explicándola”, dijo Trump. “Pero durante años, no hablé con Jeffrey Epstein. No hablé porque hizo algo inapropiado”.

La Administración Trump no ha logrado reducir la presión sobre el caso e incluso el fiscal general adjunto Todd Blanche –quien fue abogado personal de Trump– se reunió con Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, en prisión.

Este lunes, Maxwell presentó nuevos argumentos para que la Corte Suprema anule su sentencia de 20 años, alegando que Epstein la protegió a través de un acuerdo que hizo con fiscales federales. El Máximo Tribunal debe decidir pronto si acepta el caso.

