Adriano Espaillat fue derrotado en las primarias de la Cámara de Representantes de Nueva York

Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, fue derrotado por Darializa Avila Chevalier, quien contó con el respaldo de Zohran Mamdani, alcalde en Nueva York, en las primarias demócratas de la Cámara de Representantes.

El resultado de la contienda por el 13.º distrito congresional puso fin al mandato del experimentado político en la Cámara de Representantes, el cual asumió en 2016.

De acuerdo con los datos más recientes, con alrededor del 86% de las actas contabilizadas, Ávila Chevalier registra 32,100 votos a favor, lo cual representa 49.3% de respaldo; mientras que Adriano Espaillat obtuvo 29,929 sufragios para cerrar en 46.2%, lo que refleja una diferencia cercana a 2,100 votos entre ambos contendientes.

En el arranque del conteo, Espaillat llegó a liderar los resultados con una ligera ventaja, pero en cuanto Ávila Chevalier ejerció el control del escrutinio, no volvió a cederlo.

Darializa Avila Chevalier ahora llegará a las elecciones de noviembre con una amplia posibilidad de refrendar su triunfo. (Crédito: Ryan Murphy / AP)

Ahora, la probabilidad de que conquiste el escaño en disputa es muy elevada al considerar la fortaleza demócrata en Nueva York de cara a los comicios de noviembre.

Hija de inmigrantes dominicanos, la candidata respaldada por Mamdani cobró notoriedad por haber sido una de las organizadoras de las protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia durante el arranque de la ofensiva militar israelí que provocó una ola de devastación en Gaza traducida en la muerte de miles de niños y mujeres.

Luego de corroborar su derrota, Adriano Espaillat emitió un mensaje agradecido por los años en que el respaldo de los ciudadanos le permitió abrirse camino en la política estadounidense.

“Esta noche no era nuestra noche, pero aun así te quiero. Cuando llegué a esta nación siendo un joven inmigrante, jamás imaginé que llegaría a ser miembro del Congreso. Es el mayor privilegio de mi vida servirles a ustedes, la comunidad, y seguiré amando y sirviendo a esta comunidad de la mejor manera posible”, exclamó.

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