Estatuas de Trump y Epstein aparecen en el National Mall en Washington D.C.

Estatuas que representan al presidente Donald Trump y al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein fueron instaladas el martes en el National Mall de Washington, D.C.

Una placa entre las dos estatuas dice: “En honor al Mes de la Amistad”, seguido de: “Celebramos el duradero vínculo entre el presidente Donald J. Trump y su ‘amigo más cercano’, Jeffrey Epstein”.

La obra es la última de una serie de esculturas con carga política y críticas hacia el presidente que han sido colocadas en Washington y otros lugares por un grupo de artistas anónimo.

La estatua de 12 pies de altura está hecha principalmente de espuma y alambre, pero pintada de bronce. Un grupo llamado ‘The Secret Handshake Project’ se atribuye el mérito de esta sorprendente pieza de arte de protesta, que es la tercera instalación anti-Trump de este tipo que aparece en la capital desde junio.

La estatua se encuentra frente al edificio del Capitolio de EE.UU., frente a la extensión del césped del National Mall que conduce al Monumento a Washington.

Las estatuas parecen haber molestado a la administración Trump, que respondió casi con la misma rapidez con la que se erigieron.

“Los liberales son libres de gastar su dinero como les parezca, pero no es novedad que Epstein conocía a Donald Trump, porque Donald Trump lo expulsó de su club por ser un canalla”, declaró un portavoz de la Casa Blanca a TMZ. “Los demócratas, los medios de comunicación y la organización que está malgastando su dinero en esta estatua sabían de Epstein y sus víctimas durante años y no hicieron nada para ayudarlos mientras el presidente Trump exigía transparencia, y ahora la cumple con miles de páginas de documentos”.

Sigue leyendo:

· La estatua “Aprobada por el dictador” en el National Mall apunta a Trump

· Donald Trump lanza al mercado un perfume con una figura dorada de sí mismo

· Republicanos promueven que la Ópera del Centro Kennedy sea renombrada en honor a Melania Trump