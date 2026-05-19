Todd Blanche descarta recomendar indulto para la socia de Jeffrey Epstein

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró este martes ante el Senado que no recomendará un indulto para Ghislaine Maxwell, excolaboradora y expareja de Jeffrey Epstein, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

La declaración ocurrió durante una audiencia del subcomité de asignaciones presupuestarias, donde Blanche compareció para defender la solicitud de presupuesto del Departamento de Justicia para 2027. Sin embargo, gran parte de la sesión estuvo marcada por preguntas sobre el manejo de los archivos relacionados con Epstein y Maxwell.

Fue el senador demócrata Chris Van Hollen quien cuestionó directamente al funcionario sobre la posibilidad de una eventual clemencia presidencial para Maxwell. “¿Puede comprometerse a no recomendar un indulto para Ghislaine Maxwell?”, preguntó el legislador. Blanche respondió sin rodeos: “Sí, por supuesto que puedo comprometerme con eso”.

Las palabras del fiscal interino llegan meses después de que la defensa de Maxwell dejara abierta la posibilidad de colaborar con investigaciones del Congreso a cambio de un perdón presidencial. Su abogado incluso señaló anteriormente que la exsocialité estaría dispuesta a testificar “libremente” si recibía inmunidad o un indulto.

La posibilidad de que Maxwell obtuviera algún tipo de beneficio legal había provocado indignación entre sobrevivientes y organizaciones defensoras de víctimas de abuso sexual. Spencer Kuvin, abogado que ha representado a varias víctimas de Epstein, advirtió recientemente que “cualquier mención de clemencia para Ghislaine Maxwell subvierte la justicia”.

Durante la audiencia, Van Hollen también acusó a Blanche de seguir actuando como “abogado personal” del presidente Donald Trump debido a su cercanía previa con el mandatario republicano. El senador cuestionó especialmente la participación de Blanche en las entrevistas realizadas a Maxwell el año pasado dentro de la revisión de documentos relacionados con Epstein.

El fiscal negó haber actuado por instrucciones directas de Trump y rechazó las críticas sobre supuestos privilegios hacia Maxwell, quien fue trasladada recientemente desde una prisión de baja seguridad en Florida a un centro de mínima seguridad en Texas, un movimiento que expertos calificaron como “inusual”.

Aunque Blanche descartó recomendar un indulto para Maxwell, evitó hacer el mismo compromiso respecto a otras personas mencionadas en los archivos de Epstein. Argumentó que existen “cientos de miles de nombres” dentro de la documentación y recordó que la mayoría no enfrenta acusaciones criminales.

Desde la Casa Blanca también han intentado enfriar las especulaciones. La portavoz Karoline Leavitt afirmó en febrero que un posible indulto para Maxwell “no es una prioridad” para el presidente Trump y aseguró que el mandatario “no está pensando en ello”.

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