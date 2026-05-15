Revelan supuestos privilegios de Ghislaine Maxwell dentro de prisión en Texas

Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que una exempleada de una prisión federal en Texas revelara presuntos privilegios especiales que habría recibido dentro del centro penitenciario.

Las acusaciones fueron difundidas durante una entrevista en CNN, donde Noella Turnage, extrabajadora del campo penitenciario federal de Bryan, Texas, aseguró que Maxwell tenía beneficios poco comunes incluso para internas consideradas de alto perfil.

Según Turnage, Maxwell disfrutaba de mejores condiciones de alojamiento, atención especial del personal y acceso preferencial a servicios dentro de la prisión.

“La comida es muchísimo mejor, el lugar está limpio, el personal es atento y amable”, escribió Maxwell en un correo electrónico dirigido a su hermano y revelado por CNN.

En el mensaje, Maxwell incluso comparó su nueva vida en prisión con “cruzar el espejo de Alicia en el País de las Maravillas”.

Visitas privadas y beneficios exclusivos

De acuerdo con la exfuncionaria, el trato preferencial iba más allá de las condiciones de vida.

Turnage afirmó que las autoridades penitenciarias suspendieron visitas de otras internas para permitir que Maxwell recibiera encuentros privados con familiares o personas cercanas.

“Las demás reclusas no pudieron ver a sus familias ese fin de semana para que Maxwell pudiera recibir visitas”, denunció.

La exempleada también señaló que el alcaide manejaba personalmente parte del correo de Maxwell, algo que calificó como inusual dentro del sistema penitenciario federal.

“A otras reclusas les cuesta incluso enviar documentos judiciales básicos”, comentó.

Además, una interna que habló con el medio antes citado aseguró que Maxwell recibía agua embotellada y alimentos preparados especialmente para ella, entregados directamente en su habitación.

Traslado genera nuevas sospechas

Las revelaciones surgen después del polémico traslado de Maxwell a una prisión de mínima seguridad, ocurrido días después de haber declarado sobre la relación entre Jeffrey Epstein y Donald Trump.

Durante un interrogatorio realizado por Todd Blanche, entonces subprocurador general, Maxwell aseguró que Trump nunca presenció conductas sexuales inapropiadas de Epstein, pese a la amistad pública que ambos mantuvieron durante años.

El cambio de prisión generó cuestionamientos en redes sociales y entre críticos del sistema judicial estadounidense, quienes consideran que Maxwell continúa recibiendo un trato privilegiado pese a la gravedad de sus delitos.

Turnage aseguró que decidió filtrar los correos porque consideró injusto el nivel de beneficios otorgados a Maxwell en comparación con otras mujeres privadas de libertad.

La exfuncionaria fue despedida tras la filtración de los mensajes.

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