Robert García investigará a J.D. Vance por tratar de desviar la atención de los archivos Epstein

Robert García, representante por California, dio a conocer que investigará al vicepresidente James David Vance por presuntamente ser parte de una operación dirigida a desviar cualquier interés que pudiera surgir en el caso ligado al delincuente sexual Jeffrey Epstein, pero sobre todo de sus relaciones establecidas con gente famosa en distintos ámbitos, como Donald Trump.

El miembro de mayor rango de los demócratas en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes está interesado en corroborar la información dada a conocer por el diario New York Times describiendo al republicano de Ohio presuntamente al frente de una operación dirigida a evitar que continue fluyendo más información relacionada con el multimillonario financiero quien se quitó la vida mientras permanecía detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en agosto de 2019.

Jeffrey Epstein esperaba a conocer cuál sería su condena al liderar una red de explotación sexual que relacionaba a chicas menores de edad con personas muy poderosas a nivel global.

A partir de la presión ejercida por varios políticos, tanto demócratas como republicanos, hace unos meses se abrieron los archivos del delincuente neoyorquino y en ellos aparecen los nombres de Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Sergey Brin, y hasta el Príncipe Andrés, miembro de la realeza británica, por citar algunos.

J.D. Vance presuntamente encabezó una reunión de gabinete para definir una estrategia de respuesta sobre el contenido de los archivos ligados a Jeffrey Epstein. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

El punto es que todavía no existen elementos o pruebas que liguen a todas esas personas con las actividades delictivas de Epstein.

Sin embargo, en el informe del New York Times se describe a J.D. Vance encabezando una reunión celebrada meses atrás en la sala de crisis de la Casa Blanca para elaborar la respuesta del Departamento de Justicia a los reportes que vinculaban al presidente de la nación con el delincuente Epstein.

El diario en cuestión detalla que a esa junta asistieron: Susie Wiles jefa de gabinete de la Casa Blanca; David Warrington, asesor jurídico de la Casa Blanca; Karoline Leavitt, secretaria de prensa; Taylor Budowich, hasta ese momento subjefe de gabinete; Steven Cheung, director de comunicaciones; Todd Blanche, exsubprocurador general; Stanley Woodward Jr., fiscal general adjunto; y James Blair, subjefe de gabinete.

Asimismo, se indica que Pam Bondi, exfiscal general; y Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), se sumaron a la reunión vía telefónica.

Al respecto, durante un acercamiento con algunos representantes de medios informativos que suelen cubrir la actividad generada en el Congreso, el demócrata Robert García se refirió a la importancia de investigar al vicepresidente de la nación y su intento por cubrirle la espalda a Donald Trump ante su aparición en los archivos Epstein.

“Creo que, por primera vez en toda esta investigación sobre Epstein, tenemos al vicepresidente de los Estados Unidos formando parte de este encubrimiento masivo. Es decir, el hecho de que J.D. Vance esté organizando reuniones en la Sala de Situaciones, que está diseñada para asuntos de seguridad nacional, múltiples reuniones, que él mismo dirija esas reuniones, que hable de proteger al presidente. Que hable de la estrategia con respecto a Ghislaine Maxwell… que exonera a Donald Trump. Eso es una noticia bomba. Confirma por primera vez que J.D. Vance ha formado parte de la estrategia”, expuso.

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