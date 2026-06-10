Bill Gates admite que reunirse con Epstein fue un error y pide justicia para las víctimas

El fundador de Microsoft, Bill Gates, compareció este miércoles ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para responder preguntas sobre su relación con el fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, en una audiencia que forma parte de las investigaciones legislativas sobre el caso.

En una declaración preparada, Gates respaldó la divulgación completa de los documentos relacionados con Epstein y expresó su deseo de que las víctimas obtengan justicia.

“Apoyo la publicación de todos los archivos relacionados con Epstein y espero sinceramente que los sobrevivientes de sus crímenes puedan obtener la justicia que merecen”, afirmó.

El empresario también buscó dejar claro que nunca tuvo conocimiento de actividades criminales por parte de Epstein durante el tiempo que mantuvieron contacto.

“Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en actividades criminales en curso”, señaló.

Gates explica cómo conoció a Epstein

Según relató, conoció a Epstein en 2011 a través de personas vinculadas a su trabajo filantrópico. Gates explicó que el financiero le aseguró que podía ayudar a recaudar miles de millones de dólares para iniciativas globales de salud y educación.

El magnate reconoció que sabía que Epstein había enfrentado problemas legales en el pasado, pero aseguró que no comprendía la magnitud de los delitos que posteriormente saldrían a la luz.

Durante varios encuentros entre 2011 y 2014, las conversaciones giraron en torno a posibles estructuras de financiamiento para proyectos benéficos. Sin embargo, Gates sostuvo que nunca permitió que Epstein participara en sus organizaciones ni recibiera compensación alguna.

Con el paso del tiempo, afirmó, comprendió que las promesas de financiamiento no se concretarían y decidió cortar toda comunicación.

“Le dije que no continuaríamos y dejé de comunicarme o reunirme con él”, explicó.

“Nunca debí haberme reunido con él”

Uno de los momentos más contundentes de su comparecencia fue cuando reconoció que asociarse con Epstein fue un error de juicio.

“Nunca debí haberme reunido con Epstein en primer lugar”, declaró.

Gates también reveló que Epstein intentó utilizar información sobre aspectos personales de su vida para presionarlo y reanudar el contacto. Según el empresario, esos intentos fracasaron, pero le permitieron entender cómo el financiero buscaba aprovechar sus relaciones con figuras influyentes para mejorar su imagen pública.

Finalmente, el filántropo lamentó que sus reuniones pudieran haber otorgado credibilidad a Epstein.

“Si el tiempo que pasé con Epstein le otorgó alguna credibilidad, lo lamento profundamente”, concluyó.

Congresista no ve sinceridad en Gates

El representante demócrata por Illinois, Raja Krishnamoorthi, expresó dudas sobre la actitud de Bill Gates durante su comparecencia. Tras la primera hora de interrogatorio, el legislador señaló que el empresario no estaba siendo tan abierto como esperaba y consideró que algunas de sus respuestas habían sido confrontativas.

“Me preocupa que no esté siendo tan sincero ni abierto como podría ser. Es un poco combativo y creo que, una vez más, debemos intentar averiguar qué sucedió”, afirmó Krishnamoorthi al referirse al desarrollo del testimonio relacionado con los vínculos de Gates con Jeffrey Epstein.

El congresista también consideró inusual el nivel de cercanía que Epstein llegó a tener con personas del entorno de Microsoft. Según dijo, resulta llamativo que el financiero condenado por delitos sexuales hubiera logrado relacionarse con Gates y con varios altos ejecutivos de la compañía tecnológica. Krishnamoorthi adelantó que ese aspecto podría convertirse en una línea central de investigación en futuras audiencias, al señalar que aún existen interrogantes sobre el alcance real de esas conexiones.

Legisladores cuestionan obtención de fondos

El representante Robert García afirmó que el objetivo de obtener recursos para proyectos de salud pública no justificaba mantener contacto con una persona condenada por crímenes “horribles”.

En la misma línea, la congresista Melanie Stansbury reveló que preguntó directamente si el fin justificaba los medios. Según relató, la respuesta fue que esa formulación podría ser demasiado contundente, aunque reconoció que conseguir miles de millones de dólares para iniciativas de salud pública era considerado un objetivo que valía la pena perseguir.

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