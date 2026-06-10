Bill Gates declara hoy ante el Congreso por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El fundador de Microsoft, Bill Gates, declarará este miércoles ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de la investigación que el Congreso mantiene sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La comparecencia, que se realizará a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, busca esclarecer la naturaleza de la relación que el empresario mantuvo con Epstein durante los años previos a la muerte del financiero.

El nombre de Gates apareció entre los más de tres millones de páginas de documentos, fotografías y videos divulgados por el Departamento de Justicia en enero pasado, lo que reavivó el interés sobre sus contactos con Epstein.

Entre los documentos se incluyen referencias a supuestos correos electrónicos de 2013 en los que Epstein habría afirmado que Gates mantenía una relación extramarital y buscaba medicamentos para tratar una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, el empresario ha negado categóricamente todas las acusaciones.

“Lamento cada minuto que pasé con él”, Gates

“Ese correo nunca se envió, es falso“, aseguró Gates al referirse a los documentos. Además, sostuvo que desconoce las intenciones de Epstein al redactar esos mensajes.

El magnate también ha insistido en que nunca cometió ninguna irregularidad y ha expresado públicamente su arrepentimiento por haber mantenido contacto con el financiero.

“Lamento cada minuto que pasé con él“, declaró anteriormente, al tiempo que calificó como una “insensatez” haberse reunido con Epstein en diversas ocasiones.

Gates ha reconocido que conoció a Epstein en 2011 y que ambos compartieron algunas cenas, aunque negó haber visitado la isla privada del financiero en las Islas Vírgenes.

La investigación del Congreso también ha incluido los testimonios de otras figuras de alto perfil, entre ellas el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quienes ya comparecieron ante el mismo comité en el marco de las pesquisas relacionadas con el caso Epstein.

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