Hallan muerto en Francia a reclutador vinculado al caso de Jeffrey Epstein

Daniel Siad, un reclutador francés de modelos relacionado durante años con Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto en su domicilio, en las afueras de París, en un caso que vuelve a poner bajo los reflectores la red de contactos del financiero estadounidense, condenado por delitos sexuales.

De acuerdo con información publicada por CNN, el cuerpo de Siad fue localizado el lunes en su vivienda de Colombes, un suburbio de la capital francesa. La Fiscalía de Nanterre confirmó el hallazgo y señaló que se realizará una autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

Su nombre apareció miles de veces en los archivos de Epstein

Siad fue entrevistado recientemente por la cadena señalada, donde aseguró que nunca tuvo conocimiento de que las mujeres que presentó a Epstein hubieran sido víctimas de abuso. Incluso sostuvo que confiaba en él porque le había dicho que ya había cumplido con la justicia por sus delitos.

“Confiaba en él y creía que era un profesional. Nunca supe de nadie a quien le presenté que hubiera tenido algún problema”, declaró Daniel Siad en dicha entrevista.

La investigación sigue abierta

Las autoridades francesas mantienen una investigación sobre los vínculos entre Epstein y la industria del modelaje, mientras revisan información relacionada con Daniel Siad. Además, el reclutador también enfrentó en el pasado una acusación de violación presentada por una modelo por hechos ocurridos en 1990 en Francia, denuncia que él siempre negó.

La muerte de Siad se produce en medio del renovado interés internacional por el caso Epstein y mientras continúan las investigaciones sobre las personas que formaron parte de su círculo cercano.

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