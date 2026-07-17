Sobrevivientes de Epstein piden al Senado rechazar a Todd Blanche tras tensa reunión

Las sobrevivientes de Jeffrey Epstein endurecieron su postura contra Todd Blanche, nominado por el presidente Donald Trump para encabezar el Departamento de Justicia (DOJ), luego de sostener una reunión privada que, lejos de generar confianza, terminó reforzando las críticas hacia el funcionario.

El encuentro, celebrado el jueves en la sede del DOJ en Washington, fue solicitado tras la exigencia del senador republicano Thom Tillis, cuyo respaldo es considerado clave para la confirmación de Blanche. Sin embargo, al término de la reunión, varias de las asistentes aseguraron que el aspirante evitó responder preguntas esenciales sobre la investigación de Jeffrey Epstein, la publicación de archivos y la posible persecución de otros involucrados.

De acuerdo con AP la conversación se extendió por cerca de una hora, pero las sobrevivientes coincidieron en que no obtuvieron compromisos concretos ni respuestas claras.

Annie Farmer: “Deben votar en contra”

La declaración más contundente fue la de Annie Farmer, quien aseguró que el encuentro confirmó sus dudas sobre la capacidad de Blanche para dirigir el DOJ.

“Tras reunirme con Todd Blanche, me siento aún más convencida de que debo instar a los senadores a votar en contra de su confirmación como fiscal general de Estados Unidos”, afirmó Farmer en un comunicado retomado por la agencia citada.

La sobreviviente también acusó al funcionario de mostrarse “agresivo, condescendiente e intencionadamente evasivo con las víctimas“, una actitud que, dijo, contrastó con la imagen que proyectó durante su audiencia de confirmación ante el Senado.

Farmer criticó además que Blanche responsabilizara a administraciones anteriores por las fallas en el caso Epstein, mientras evitó asumir compromisos para investigar por qué nunca se dio seguimiento al reporte presentado por su hermana Maria Farmer en 1996 o para divulgar documentos relacionados con decisiones internas del Departamento de Justicia.

Sobrevivientes cuestionan la falta de respuestas

Otra de las asistentes, Dani (Danielle) Bensky, también expresó su decepción. En un comunicado enviado a Associated Press, aseguró que Blanche trató la reunión como “un simple ejercicio para marcar una casilla” con el objetivo de conseguir los votos necesarios para su confirmación.

Bensky afirmó que el funcionario “evitó responder con claridad, nos interrumpió repetidamente y no pudo comprometerse a ninguna acción que demostrara buena fe o comenzara a restaurar la confianza”. También lamentó que no presentara “ningún plan creíble” para investigar y exigir responsabilidades más allá de Epstein y Ghislaine Maxwell.

La crítica fue compartida por Lara Blume McGee, quien sostuvo que Blanche convirtió el encuentro en “una audición superficial para conseguir votos, no para rendir cuentas”. Según explicó, el nominado tampoco aclaró por qué el Departamento de Justicia difundió documentos que revelaban la identidad de algunas víctimas ni ofreció una estrategia para investigar a otros posibles cómplices.

La confirmación sigue bajo presión

Durante la reunión, las sobrevivientes preguntaron reiteradamente por qué las pruebas existentes contra otros señalados no eran suficientes para abrir nuevas investigaciones. Según el relato publicado por MeidasTouch, Blanche respondió que necesitaba más testimonios y evidencias, aunque los asistentes le recordaron que parte de ese material ya obra en expedientes judiciales.

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Para las víctimas, el encuentro terminó reforzando la percepción de que el próximo líder del DOJ no está dispuesto a profundizar en el caso Jeffrey Epstein.