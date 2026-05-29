Pam Bondi admite “errores de edición” en publicación de archivos Epstein

Pam Bondi reconoció este viernes que el Departamento de Justicia (DOJ) cometió “errores de edición” durante la publicación de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, una controversia que ha generado críticas tanto de víctimas como de legisladores.

De acuerdo con información obtenida por NBC News, Bondi compareció a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde defendió el trabajo realizado por el DOJ, aunque admitió fallas en el proceso de revisión y censura de archivos.

“Hubo errores de redacción”, declaró la exfuncionaria en su discurso de apertura. Sin embargo, aseguró que la intención del gobierno siempre fue actuar con “rendición de cuentas y transparencia”.

Críticas por exposición de víctimas

La polémica surgió luego de que documentos relacionados con Epstein fueran publicados con amplias partes censuradas, pero dejando visibles nombres de algunas víctimas, pese a que autoridades habían prometido proteger sus identidades.

Al mismo tiempo, legisladores demócratas y organizaciones civiles cuestionaron que varios nombres de presuntos involucrados o posibles colaboradores de Epstein permanecieran ocultos en los expedientes difundidos por su exdepartamento.

Bondi sostuvo ante el comité que el equipo encargado de revisar los documentos le aseguró que únicamente se habían retenido materiales “irrelevantes, confidenciales o duplicados”. También explicó que no supervisó personalmente todos los detalles del proceso y que parte de la revisión fue delegada al entonces fiscal general adjunto Todd Blanche, actual fiscal general interino.

El caso Epstein sigue generando presión política

La exfiscal general ya había enfrentado críticas anteriormente por declaraciones relacionadas con una supuesta “lista de clientes” de Epstein. El medio antes citado señaló que en febrero de 2025, durante una entrevista en Fox News, Bondi aseguró tener información sobre esa lista, aunque posteriormente nunca se presentaron pruebas públicas de su existencia.

Meses después, el Departamento de Justicia y el FBI difundieron un memorando en el que afirmaron que no existía evidencia de una red secreta de chantaje vinculada a Epstein y reiteraron que el financiero murió por suicidio en prisión.

Antes de la audiencia de este viernes, sobrevivientes de abuso sexual se manifestaron frente al Capitolio y pidieron respuestas sobre la divulgación de identidades de víctimas mientras otros nombres continúan protegidos.

El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, afirmó que los legisladores buscarán esclarecer por qué ocurrió esa diferencia en el manejo de la información. “Queremos justicia para los sobrevivientes”, declaró.

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