Pam Bondi revela que enfrentó cáncer de tiroides: “Ahora estoy recuperándome”

Pam Bondi reveló que fue diagnosticada con cáncer de tiroides poco después de dejar el Departamento de Justicia (DOJ) en abril de este año y aseguró que actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

En entrevista con CNN, la exfiscal general reveló que hace unas semanas fue sometida a una cirugía y que todavía continúa en recuperación, aunque aseguró que “se encuentra bien”.

La noticia sobre su enfermedad salió a la luz después de que Katie Miller, exintegrante del personal de la Casa Blanca, compartiera la primicia de Axios a través de su cuenta en X.

“Pam le ha estado dando una buena paliza al cáncer estas últimas semanas”, escribió Miller, esposa del subjefe de gabinete para asuntos de política de la Casa Blanca.

Pam has been quietly kicking cancer's ass the last few weeks.@PamBondi has a heart of gold 💛 https://t.co/V7GZBk7fsL pic.twitter.com/sTwFLDfGvw — Katie Miller (@KatieMiller) May 27, 2026

Pam Bondi, quien actualmente recibe tratamiento por cáncer de tiroides, reaparecerá públicamente este viernes tras su salida del cargo.

La exfiscal testificará ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de la investigación relacionada con Jeffrey Epstein.

Pam está de regreso tras su salida del DOJ

Bondi, de 60 años, también fue recientemente nombrada por el presidente Donald Trump para integrarse a un comité asesor enfocado en política de inteligencia artificial, de acuerdo con un reporte publicado por Axios.

Según el informe, la exfiscal formará parte del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, un grupo copresidido por David Sacks, encargado de inteligencia artificial y criptomonedas en la Casa Blanca, y Michael Kratsios, asesor científico del gobierno.

Dentro del consejo, Bondi colaborará en la coordinación entre el Gobierno federal y líderes de empresas tecnológicas que participan en el grupo asesor. Su incorporación ocurre apenas semanas después de haber sido removida como fiscal general por Trump, en medio de una serie de cambios dentro de su círculo político y administrativo.

Sigue leyendo: