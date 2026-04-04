Retrato de Pam Bondi termina en la basura tras su salida del DOJ

La reciente salida de la exfiscal general Pam Bondi del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) continúa generando controversia, ahora alimentada por una imagen que se ha viralizado en redes sociales.

La fotografía, difundida por MS NOW, muestra un retrato enmarcado de Bondi dentro de un contenedor de basura en instalaciones del propio DOJ, lo que ha sido interpretado como un símbolo del rechazo interno hacia su gestión.

De acuerdo con funcionarios actuales y antiguos del DOJ, el episodio refleja la impopularidad de Bondi entre los empleados. Durante su administración, miles de trabajadores habrían renunciado y otros más fueron removidos de sus cargos, en medio de tensiones internas y decisiones polémicas.

La salida de Bondi ya venía gestándose desde semanas atrás. Según información publicada por The Wall Street Journal, el presidente Donald Trump le habría comunicado personalmente que su tiempo en el cargo estaba por concluir. “Creo que es hora”, le habría dicho el mandatario durante un traslado en Washington, D.C., un día antes de que su destitución se hiciera pública.

El mismo medio señala que Bondi solicitó permanecer en el puesto hasta el verano, petición que fue rechazada. Su gestión, iniciada en febrero de 2025, enfrentó críticas constantes, incluyendo cuestionamientos sobre el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y la falta de cobertura mediática favorable para el Departamento.

A pesar de haber sido notificada de su despido, Bondi permaneció en actividades oficiales, incluso asistiendo a eventos en la Casa Blanca, como el discurso de Trump sobre el conflicto con Irán.

Tras su salida, el presidente anunció a través de Truth Social que Todd Blanche asumirá como fiscal general interino. En el mensaje, Trump expresó: “Adoramos a Pam, y ella pasará a ocupar un nuevo puesto muy necesario e importante en el sector privado”.

Hasta el momento, ni Bondi ni el Departamento de Justicia han emitido comentarios oficiales sobre la fotografía que ha encendido el debate público.

Pam Bondi’s portrait was taken down at DOJ and tossed in a trash bin soon after her firing. MS NOW obtained the photo. The move reflects how deeply unpopular she was among career officials. @KDilanianMSNOW & @CarolLeonnig scoop https://t.co/leeXsrV7fy pic.twitter.com/LrvKu5NgAo — MeidasTouch (@MeidasTouch) April 3, 2026

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