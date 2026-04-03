Quién es Todd Blanche, el nuevo fiscal general interino de Trump

El nombramiento de Todd Blanche como fiscal general interino marca un giro significativo en el liderazgo del Departamento de Justicia (DOJ) y reaviva el debate sobre la cercanía entre el abogado y el presidente Donald Trump.

Blanche, quien hasta hace poco se desempeñaba como fiscal general adjunto, asumió el cargo tras la destitución de Pam Bondi, confirmada el jueves por fuentes cercanas a la Casa Blanca y anunciada por el propio presidente a través de redes sociales.

“Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal”, escribió Trump, al tiempo que calificó a Blanche como “una mente jurídica muy talentosa y respetada”. El ahora fiscal general interino agradeció públicamente la confianza y prometió continuidad en las políticas de seguridad. “Seguiremos apoyando a la policía y haciendo cumplir la ley para mantener a Estados Unidos a salvo”, expresó.

El perfil de Blanche ha generado especial atención

Se trata del abogado que defendió personalmente a Trump en algunos de los casos penales más relevantes de los últimos años, incluyendo el juicio por pagos para silenciar a una testigo en Nueva York, donde el expresidente fue condenado por 34 cargos.

También participó en la defensa en los procesos federales relacionados con documentos clasificados y la presunta interferencia en las elecciones de 2020. En ambos casos, la estrategia legal se centró en retrasar los procedimientos, lo que eventualmente contribuyó a que los procesos se estancaran o fueran desestimados.

Pam Bondi led this Department with strength and conviction and I’m grateful for her leadership and friendship.



Thank you to President Trump for the trust and the opportunity to serve as Acting Attorney General.



We will continue backing the blue, enforcing the law, and doing… https://t.co/ourLJWGAqv — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) April 2, 2026

Según datos oficiales, Blanche nació en los suburbios de Denver, estudió en American University y se graduó en la Facultad de Derecho de Brooklyn. Inició su carrera en el propio Departamento de Justicia como asistente en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde trabajó durante cerca de ocho años, incluyendo un periodo como codirector de la unidad de delitos violentos.

Más tarde se convirtió en socio del bufete Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, especializado en delitos financieros. En 2023 abandonó la forma para representar a Trump.

Tras el regreso de Trump a la presidencia, Blanche fue nominado y confirmado por el Senado -de mayoría republicana- como fiscal general adjunto, en lo que críticos consideraron un gesto de recompensa por su lealtad. El propio Trump defendió su nombramiento al asegurar que ayudaría a “arreglar un sistema de justicia que ha estado fallando durante demasiado tiempo”.

En su paso reciente por el Departamento de Justicia, Blanche también tuvo un papel de alto perfil. Uno de ellos fue la revisión de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, ordenada por el Congreso. Según explicó, el equipo analizó millones de documentos, videos e imágenes antes de dar por concluido el proceso.

“Esta revisión ha terminado”, afirmó en su momento. Sobre posibles implicaciones legales para terceros, matizó: “No es un delito ir de fiesta con el señor Epstein”, aunque dejó abierta la posibilidad de futuras acusaciones si surgen pruebas.

Blanche incluso confirmó que entrevistó personalmente a Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual, como parte de estas indagatorias.

Su ascenso al cargo de fiscal general interino llega en un momento políticamente delicado, ya que para sus detractores, su cercanía con Trump plantea dudas sobre la independencia del DOJ.

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