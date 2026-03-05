Pam Bondi testificará bajo juramento en el Congreso por el caso Epstein

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, fue citada formalmente a comparecer ante el Congreso para responder bajo juramento sobre el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, luego de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes aprobara una citación en una votación de 24 a 19.

La decisión se produjo después de que cinco republicanos rompieran con la línea de su partido y se unieran a los demócratas para exigir que Bondi declare sobre el papel del Departamento de Justicia (DOJ) en la gestión de los documentos vinculados al caso Epstein, el financiero acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores antes de morir en prisión en 2019.

Entre los republicanos que apoyaron la citación se encuentran Nancy Mace (Carolina del Sur), Lauren Boebert (Colorado), Tim Burchett (Tennessee), Michael Cloud (Texas) y Scott Perry (Pensilvania).

Intento fallido para frenar la citación

El presidente del comité, James Comer, republicano por Kentucky, intentó bloquear la medida hasta el último momento. Según explicó a los legisladores, el jefe de gabinete de Bondi le aseguró que la fiscal general estaba dispuesta a ofrecer informes privados sobre la investigación.

Comer argumentó que una citación formal era innecesaria si el Departamento de Justicia colaboraba voluntariamente.

Sin embargo, cuando quedó claro que los votos no le favorecían, el intento de detener la votación fracasó y el comité aprobó la citación, obligando a Bondi a declarar en una deposición a puerta cerrada y bajo juramento, un formato que limita los discursos políticos y exige respuestas directas.

Presión creciente por el caso Epstein

El movimiento se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre el manejo de los registros relacionados con Epstein, un caso que durante años ha generado sospechas de encubrimiento debido a la cantidad de figuras influyentes que aparecieron vinculadas a su círculo.

Críticos del gobierno han acusado al Departamento de Justicia de retrasar la publicación de documentos, aplicar amplias censuras y limitar el acceso a archivos clave.

Hasta ahora, la administración ha defendido que muchas restricciones responden a procesos legales en curso y a la protección de víctimas.

