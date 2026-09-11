Trump amenaza con “hacer trampa como el demonio” en las próximas elecciones

La campaña de Donald Trump para mantener el control republicano del Congreso tomó un giro inusual durante la convención de mitad de mandato del partido en Dallas. Frente a miles de simpatizantes, el presidente pidió a los asistentes levantar la mano y repetir un juramento en el que se comprometían a votar en noviembre, incluso utilizando una frase sobre “hacer trampa como el demonio”.

The Wall Street Journal destacó el momento en que Trump convirtió su llamado a votar en una especie de promesa colectiva frente al público.

“Por favor, levanten la mano”, pidió Trump antes de comenzar el juramento.

Después, hizo que los asistentes repitieran una declaración que comenzaba con una referencia a él mismo como “el mejor presidente de la historia de Estados Unidos” y continuaba con una promesa de salir a votar junto con familiares y amigos.

Trump y su polémico llamado a votar

Una de las partes que más llamó la atención llegó cuando Trump incluyó en el juramento la frase: “No me importa si estoy registrado o no, voy a intentar hacer trampa como el demonio, como ellos”.

La declaración fue presentada como una referencia a las acusaciones, sin fundamento, que el mandatario ha hecho durante años contra los demócratas sobre supuestas irregularidades electorales. CNN señaló que Trump instó a los asistentes a “hacer trampas a lo bestia” mientras buscaba impulsar la participación republicana en las elecciones de noviembre.

Más adelante, Trump volvió a insistir en que los asistentes debían votar el 3 de noviembre o hacerlo antes mediante los mecanismos disponibles.

El mandatario incluso introdujo un tono religioso en su llamado. “¿Saben qué pasa si no votan? Se van al infierno”, afirmó ante la multitud, según People.

El episodio ocurrió después de que Trump pidiera a los republicanos imaginar que él estuviera directamente en la boleta electoral. También volvió a defender su polémica propuesta de entregar $5,000 a los adultos estadounidenses si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

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