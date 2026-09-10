La Corte Suprema frena mapa de Misuri que buscaba dar a los republicanos un escaño más

La batalla por el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de complicarse para los republicanos. La Corte Suprema bloqueó el uso de un nuevo mapa electoral de Misuri que había sido impulsado por el Partido Republicano y respaldado por Donald Trump con la intención de mejorar sus posibilidades en las elecciones de noviembre.

La decisión, emitida sin una explicación extensa, frena por ahora el rediseño y mantiene en vigor el mapa utilizado desde 2022. El cambio era especialmente relevante porque buscaba modificar el distrito de Emanuel Cleaver, representante demócrata de Kansas City, para convertirlo en un territorio mucho más favorable al Partido Republicano.

La resolución del máximo tribunal llegó después de una semana marcada por decisiones contradictorias entre tribunales estatales y federales. Apenas el martes, el juez Brett Kavanaugh había rechazado otra petición relacionada con el mismo conflicto, pero horas después un juez federal de San Luis ordenó que el nuevo mapa se utilizara en los comicios de noviembre.

Ese fallo también fue impugnado y terminó nuevamente frente a la Corte Suprema, que decidió suspender la orden federal.

Un escaño estaba en juego

El mapa aprobado por los republicanos pretendía transformar la actual distribución de seis republicanos y dos demócratas en una delegación de siete republicanos y un demócrata, según los reportes de Reuters y The Associated Press.

La maniobra tenía como uno de sus principales objetivos el distrito de Cleaver, un legislador demócrata que lleva años representando Kansas City. Al modificar sus límites y añadir zonas con mayor respaldo republicano, el partido buscaba aumentar sus posibilidades de arrebatarle el escaño.

El conflicto comenzó después de que opositores al rediseño reunieran más de 300,000 firmas para exigir que los votantes pudieran decidir mediante un referéndum si aprobaban el nuevo mapa. La Suprema Corte de Misuri determinó que la petición era válida y que el nuevo trazado no podía aplicarse sin el respaldo de los electores.

Una pelea que puede afectar al Congreso

El caso tiene un peso mayor porque los republicanos llegan a las elecciones intermedias con una mayoría extremadamente estrecha en la Cámara: 219 escaños frente a 214 demócratas, además de un independiente que suele votar con los republicanos.

Por eso, cada distrito puede resultar determinante.

La controversia también ha generado un problema poco habitual: las primarias de agosto se realizaron utilizando el nuevo mapa, pero para las elecciones generales podría regresar el trazado anterior. La situación ha obligado a candidatos y autoridades electorales a prepararse para posibles cambios a pocas semanas de los comicios.

La organización People Not Politicians, que impulsó el referéndum, celebró el bloqueo judicial, mientras los republicanos han advertido que modificar los distritos después de las primarias puede provocar confusión entre los votantes.

Por ahora, la decisión de la Corte Suprema representa un revés para la estrategia republicana y deja abierto un nuevo capítulo de una batalla que podría terminar influyendo en quién controla la Cámara de Representantes después de las elecciones de medio término.

And here is the operative Missouri congressional map for the November midterms. https://t.co/XC8dDz7fVJ https://t.co/2MRn4ROw1S pic.twitter.com/coypzLYn3U — The Redistrict Network (@RedistrictNet) September 10, 2026

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