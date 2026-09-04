Trump muestra su enojo por fallo que frena mapa de Missouri respaldado por 305,000 firmas

La disputa por el mapa electoral de Missouri escaló después de que la Suprema Corte del estado bloqueara el uso del nuevo diseño impulsado por los republicanos para las elecciones de noviembre. La decisión provocó una fuerte reacción de Donald Trump, quien calificó el fallo como “horrible, ridículo e inconstitucional”.

El tribunal determinó que el nuevo mapa no puede utilizarse en las elecciones generales de 2026 porque la petición presentada para someterlo a referéndum fue válida y reunió las firmas necesarias. Con ello, los distritos trazados en 2022 volverán a utilizarse en noviembre, mientras los votantes decidirán si aprueban el nuevo esquema.

La resolución representa un revés para los republicanos, que habían rediseñado los distritos con el objetivo de ampliar sus posibilidades de ganar un escaño adicional en la Cámara de Representantes.

El alcance del fallo no dejó nada contento a Trump.

Trump acusa un golpe a la elección

Trump no ocultó su molestia. En una publicación en Truth Social, el presidente sostuvo que la Suprema Corte de Missouri actuó de manera “horrible, ridícula e inconstitucional” y cuestionó que el estado tenga que regresar al mapa anterior después de que las primarias de agosto ya se realizaron con los nuevos distritos.

“Missouri debe poder usar el mapa que estaba en vigor hace apenas un par de meses, en las Primarias”, escribió Trump.

El mandatario también advirtió sobre las dificultades logísticas que podría generar el cambio a pocas semanas de las elecciones y calificó la jornada como un “día oscuro” para la justicia en Missouri.

El conflicto tiene además una dimensión política importante. El nuevo diseño había sido promovido a petición de Trump y buscaba modificar el mapa del área de Kansas City, donde el demócrata Emanuel Cleaver representa al Distrito 5.

Donald J. Trump ReTruthed his past post



( TS: Sep 3 2026, 9:02 PM ET )???????????????????????????????????????????? https://t.co/ygl8GHc0OB — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 4, 2026

Más de 305,000 firmas llevaron el caso a los tribunales

El origen de la disputa está en la organización People Not Politicians Missouri, que reunió más de 305,000 firmas para obligar a los ciudadanos a votar sobre el nuevo mapa.

El grupo superó ampliamente las firmas necesarias, pero el secretario de Estado, Denny Hoskins, se negó a certificar la petición. El caso terminó ante la Suprema Corte estatal.

La jueza Ginger K. Gooch determinó que la petición era “legal, suficiente y oportuna” y ordenó colocar el referéndum en la boleta de noviembre.

La fiscal general republicana Catherine Hanaway anunció que buscará llevar la disputa ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Para la funcionaria, la resolución genera una situación excepcional porque el Estado tendría que utilizar un mapa en las elecciones generales distinto al empleado durante las primarias.

El representante Cleaver, por su parte, celebró el fallo y aseguró que más de 305,000 habitantes de Missouri exigieron participar en la decisión sobre quién los representará en el Congreso.

?UPDATE: We’ve officially filed for a stay at SCOMO in this unprecedented case, a necessary step before our emergency appeal to SCOTUS. https://t.co/5rCT8INtTd — Attorney General Catherine L. Hanaway (@AGCHanaway) September 4, 2026

El nuevo mapa habría favorecido ampliamente al Partido Republicano. De acuerdo con el análisis citado en la cobertura del caso, el rediseño del Distrito 5 habría convertido una zona favorable a los demócratas en un territorio donde Trump ganó por más de 17 puntos en las elecciones de 2024.

Ahora, la batalla pasa de los tribunales a las urnas: el mapa anterior regirá la elección de noviembre y los votantes tendrán la última palabra sobre el futuro del nuevo diseño.

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