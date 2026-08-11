Demócratas lanzan ofensiva digital para conquistar el voto latino rumbo a las intermedias de 2026

A menos de tres meses de las elecciones intermedias de Estados Unidos, el Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC) intensificó su estrategia para conquistar el voto latino con una nueva serie de anuncios digitales en distritos clave, una apuesta que combina mensajes en inglés y español con ataques a los candidatos republicanos y la promoción de aspirantes demócratas.

El anuncio más reciente se publicó este martes y está dirigido a los votantes latinos del distrito 7 de Pennsylvania (PA-07), donde el demócrata Bob Brooks busca arrebatarle el escaño al republicano Ryan Mackenzie. De acuerdo con el DCCC, la campaña contempla cuatro anuncios y una inversión de seis cifras en plataformas digitales.

Los spots cuestionan el historial de Mackenzie sobre el costo de vida, la atención médica y el aumento de precios, mientras presentan a Brooks como un candidato cercano a las familias de Lehigh Valley.

En una de las declaraciones difundidas por el DCCC, su secretaria de prensa hispana, Bridget Gonzalez, afirmó: “Ryan Mackenzie prometió bajar los costos, pero su historial muestra una realidad diferente: una crisis del costo de vida y recortes de salud”.

Los anuncios, titulados “Broken Promises” y “Resume”, cuentan con versiones en inglés y español y se difundirán en YouTube y otras plataformas de streaming, según el comité.

Ofensiva en seis distritos

La operación en Pennsylvania se suma a anuncios lanzados apenas unos días antes en otros cuatro distritos con una presencia latina importante: Texas-28, Nueva York-17, Nuevo México-2 y California-22.

En Texas-28, un distrito de mayoría latina, el DCCC destinó otra inversión de seis cifras para promocionar al congresista demócrata Henry Cuellar y cuestionar al republicano Tano Tijerina. Los anuncios destacan la reducción de costos, la expansión de la atención médica y la protección del Seguro Social como parte del mensaje demócrata.

En Nueva York-17, la publicidad se enfoca en el republicano Mike Lawler y lo responsabiliza por una agenda que, según el DCCC, ha elevado el costo de vida y afectado el acceso a la atención médica. Los anuncios también se difunden en inglés y español mediante YouTube, Vix y otras plataformas de streaming.

Nuevo México-2 recibió una estrategia distinta. El anuncio “Sacred” presenta al congresista Gabe Vasquez como defensor de las tierras públicas y de las familias del estado, al tiempo que cuestiona a los republicanos por sus políticas económicas.

En California-22, el DCCC puso el foco en el republicano David Valadao y en su voto a favor de recortes al programa Medicaid. El comité afirmó que esa decisión afectaría a casi 63 mil personas de su distrito, mientras presentó al demócrata Randy Villegas como una alternativa para reducir costos y ampliar el acceso a la salud.

El propio DCCC había señalado en marzo que California-22 se convirtió en uno de los escenarios donde el voto latino puede resultar decisivo. El distrito tiene más de 64% de población latina, de acuerdo con un análisis del comité.

Así, los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara de Representantes en noviembre y han ampliado su mapa de distritos competitivos. Según datos de la agencia AP, el DCCC agregó 12 distritos republicanos a su lista de objetivos, con lo que llegó a 58 escaños considerados parte de su estrategia para recuperar la mayoría. En ese escenario, el voto latino adquiere especial importancia.

Una encuesta bipartidista de UnidosUS, realizada entre 3,000 votantes latinos registrados entre el 27 de abril y el 14 de mayo, encontró que 76% dijo estar seguro o casi seguro de votar en noviembre. Además, 25% de quienes respaldaron a Donald Trump en 2024 afirmó que ahora no volvería a votar por él.

El sondeo también mostró que la economía, el costo de vida y la seguridad están entre las principales preocupaciones de los votantes latinos.

Ese escenario explica parte del mensaje elegido por el DCCC: precios, atención médica, empleo, vivienda y programas sociales aparecen de forma recurrente en los anuncios, mientras la migración y las políticas de la administración Trump forman parte del contraste con los republicanos.

No solo buscan hablarle al voto latino

La estrategia del DCCC también muestra que el partido está segmentando su comunicación por grupos electorales.

Este martes, además de la campaña en Pennsylvania, el comité lanzó un anuncio dirigido a votantes asiáticos estadounidenses, nativos de Hawaii y de las islas del Pacífico (AANHPI) en Nevada-3. El spot destaca los costos de vivienda y atención médica y presenta a la demócrata Susie Lee como defensora de las familias de Nevada. El anuncio se difundirá en Meta, Hulu, Disney+ y otras plataformas.

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