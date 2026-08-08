California amenaza con multas de $5,000 a influencers que oculten pagos políticos

California quiere ponerle precio a la falta de transparencia en las redes sociales: hasta $5,000 por cada infracción para los influencers que reciban dinero de campañas políticas y no lo informen a su audiencia.

La propuesta surge en medio del creciente uso de influencers políticos para llegar a votantes a través de Instagram, TikTok y otras plataformas. Según un reporte de Fortune, el proyecto presentado por el asambleísta demócrata Marc Berman permitiría a la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California imponer directamente las sanciones, sin tener que iniciar primero un proceso judicial.

California quiere saber quién paga los mensajes

El estado ya cuenta desde 2023 con una ley que obliga a los creadores a revelar cuándo reciben pagos por contenido político. El problema es que hacerla cumplir puede tomar meses, porque las autoridades deben acudir ante un juez para exigir la divulgación.

El nuevo proyecto busca cambiar ese procedimiento. “Los votantes deberían tener derecho a saber si las campañas están pagando o no por los mensajes que ven”, dijo Berman, citado por AP.

El debate cobró fuerza durante la campaña para gobernador de California. El influencer Shaka Smith, con más de 700,000 seguidores, publicó contenido respaldando a Tom Steyer y dejó claro desde el inicio que se trataba de un anuncio pagado. Smith contó que recibió miles de dólares por dos publicaciones y defendió la colaboración porque, según dijo, sus seguidores confían en su opinión.

El reto: regular sin golpear a los creadores pequeños

No todos los influencers están convencidos de que las multas sean la mejor solución. Dustin Torreverde, creador del sur de California, advirtió que una sanción podría representar un problema serio para quienes tienen audiencias pequeñas y pocos recursos.

Aun así, especialistas en transparencia electoral consideran que el crecimiento de la publicidad política en redes sociales hace cada vez más necesaria una regulación clara. Saurav Ghosh, abogado del Campaign Legal Center, resumió el argumento en una frase: “La transparencia es uno de los pilares más importantes de nuestro sistema electoral”.

California no está solo en esta discusión. Texas ya exige avisos para contenidoolítico pagado y Nueva York analiza una medida similar, mientras a nivel federal todavía no existe una regla equivalente.

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