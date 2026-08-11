Alabama pone a prueba su nuevo mapa electoral en la batalla por el Congreso

Los votantes de Alabama acuden este martes a las urnas para unas primarias especiales al Congreso en cuatro distritos que pondrán a prueba el nuevo mapa electoral del estado, que amplió de cinco a seis los distritos de tendencia republicana y redujo de dos a uno los demócratas.

El rediseño, aprobado por la Legislatura estatal en 2023 y restablecido por la Corte Suprema de EE.UU. en junio pasado tras una batalla legal, dificulta que los demócratas conserven el Distrito 2, uno de los cuatro, junto con el 1, el 6 y el 7, que celebran hoy elecciones especiales.

Actualmente, los republicanos controlan la Cámara de Representantes en Washington con 218 republicanos frente a 212 demócratas, que necesitan ganar al menos cuatro para arrebatarles la mayoría en las elecciones de mitad de mandato de noviembre próximo.

Un distrito clave para republicanos

El Distrito 6 de Alabama es el único de los cuatro sometidos hoy a votación que podría poner en riesgo esa ventaja republicana en los próximos comicios legislativos debido al nuevo mapa electoral, que lo hizo menos sólidamente republicano.

El republicano Gary Palmer, en el cargo desde 2015, busca de nuevo la nominación frente al novato Case Dixon, mientras que por el Partido Demócrata se disputan la nominación Jacob Bouma-Sims, Ashtyn Kennedy, Maurice Mercer y Keith Pilkington, sin ningún favorito a la vista según las encuestas.

Entretanto, el Distrito 7, que representa la demócrata Terri Sewell desde 2011, es el único que conserva mayoría de población afroamericana, que suele estar alineada con el Partido Demócrata, y se prevé que siga esta tendencia buscando su novena legislatura sin rival interno. Por el lado republicano, aspiran a ese escaño Ammie Akin y David Perry.

Trump entra en la contienda

En el Distrito 2, que el demócrata Shomari Figures ganó en 2024, el nuevo trazado le quita Mobile, su base electoral.

El congresista no tiene contendientes en su partido, pero sí seis rivales republicanos, entre ellos el favorito, el legislador estatal Rhett Marques, respaldado por el presidente Donald Trump y que lidera la recaudación de fondos. También compite David Matthews, exfuncionario del Departamento de Agricultura durante los dos mandatos de Trump.

Por último, el Distrito 1 queda abierto porque su titular, Barry Moore, es candidato republicano al Senado federal. Trump respalda allí a Jerry Carl, que ocupó ese escaño entre 2021 y 2025, frente a otros tres candidatos republicanos: Lucas Burger, John Mills y Austin Sidwell. Clyde W. Jones Jr. es el único candidato demócrata para este escaño.

Alabama forma parte de una oleada inusual de estados que han rediseñado sus mapas electorales fuera del ciclo habitual del censo decenal, después del controvertido proceso impulsado en Texas por el presidente Trump.

Sigue leyendo: